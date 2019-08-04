На митинге в Москве задержали более 50 несовершеннолетних, 5 человек госпитализированы

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Воскресенье, 4 августа 2019, 15:02

В ходе митинга за свободные выборы в Москве были задержаны более 50 несовершеннолетних, 5 человек были госпитализированы.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича и департамент здравоохранения Москвы. 

По словам Бунимовича, "называются разные цифры, они проверяются".

"Абсолютное большинство (задержанных несовершеннолетних - ред.) отпущено", - заявил он. 

По информации департамента здравоохранения, на вызовы по поводу обращений, связанных с травмами, полученными в ходе митинга, "скорая" выезжала 12 раз.

Один из пяти пострадавших -  сотрудник правоохранительных органов, у него вывих плеча. У остальных повреждения легкие и состояние их удовлетворительное, сообщили в ведомстве. 

Напомним, 

  • Акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Всего в ходе акции ОМОН и Росгвардия задержали 828 человек.
  • По данным "ОВД-Инфо", в ходе задержаниq были избиты минимум 19 человек.

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Темы: Росcия митинги полиция


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