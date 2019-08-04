На митинге в Москве в субботу снова задержали более тысячи человек
В субботу во время митинга за свободные выборы в Москве были задержаны более тысячи человек.
"ОВД-Инфо" сообщает состоянию на 14 часов 4 августа, что 3 августа на акции в Москве были задержаны 1001 человек.
Из них задержаны более 50 несовершеннолетних, 5 человек были госпитализированы, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича и департамент здравоохранения Москвы.
По словам Бунимовича, "называются разные цифры, они проверяются".
"Абсолютное большинство (задержанных несовершеннолетних - ред.) отпущено", - заявил он.
По информации департамента здравоохранения, на вызовы по поводу обращений, связанных с травмами, полученными в ходе митинга, "скорая" выезжала 12 раз.
Один из пяти пострадавших - сотрудник правоохранительных органов, у него вывих плеча. У остальных повреждения легкие и состояние их удовлетворительное, сообщили в ведомстве.
Напомним,
- Акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Всего в ходе акции ОМОН и Росгвардия задержали 828 человек.
- По данным "ОВД-Инфо", в ходе задержаниq были избиты минимум 19 человек.