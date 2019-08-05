В США произошла еще одна стрельба: 7 раненых

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы возле детской площадки на западе Чикаго.

Об этом пишет FOX News.

Стрельба произошла около 1:20 в парке Дуглас. Неизвестный открыл огонь из черного автомобиля Chevrolet Camaro.

Всем пострадавшим от 19 до 25 лет. Три девушки были доставлены в больницу их состояние стабилизировалось. 21-летний парень был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Напомним: