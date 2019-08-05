В США произошла еще одна стрельба: 7 раненых
Понедельник, 5 августа 2019, 00:55
По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы возле детской площадки на западе Чикаго.
Об этом пишет FOX News.
Стрельба произошла около 1:20 в парке Дуглас. Неизвестный открыл огонь из черного автомобиля Chevrolet Camaro.
Всем пострадавшим от 19 до 25 лет. Три девушки были доставлены в больницу их состояние стабилизировалось. 21-летний парень был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Напомним:
- Ранее в этот день в результате стрельбы в г.Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения.
- Также в этот день более 12 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас.