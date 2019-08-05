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Разумков: Проблема Донбасса не решается законами

Понедельник, 5 августа 2019, 04:55
Разумков: Проблема Донбасса не решается законами

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков признал, что вернуть мир на Донбасс принятием каких-либо законов невозможно.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о мире на Донбассе.

При этом он отметил, что в новой Верховной Раде будет обсуждаться особый статус для Донбасса, но повторил, что в проблеме войны это не вопрос законов.

"Это законодательная часть (особый статус для Донбасса – ред.). Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание", - сказал Разумков.

"Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил он.

Напомним:

Темы: ДонбассРазумков ДмитрийСлуга народаКрым
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