Зеленский заявил, что считает Путина врагом

Шоумен кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что считает президента РФ Владимира Путина врагом.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое журналист выиграл во время первого тура выборов: 31 марта кандидат проиграл по теннисным столом, а 17 апреля дал интервью.

Так на вопрос: "Вам Владимир Путин - враг?", Зеленский ответил: "Конечно".

Кроме того, он рассказал, что не подпишет закон об амнистии боевиков оккупированного Донбасса.

При этом кандидат в президенты отметил, что на Донбассе не должно особого статуса.

"Я считаю, что это вообще наша великая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, когда они нужны Украине, когда Украина им нужна, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас политики построили некую стену и отгородились от людей, которые живут на оккупированных территориях.

"Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии... И то, что мы с ними не говорим - это самое страшное. Одна из наших идей - это отдельный большой европейский медиа-портал, который вещает на русском языке, который показывают во всей Европе, который говорит правдивые вещи и сообщает о событиях в Украине, которые они хотят слышать", - рассказал он.

Зеленский добавил, что надо пустить импульс и протянуть им руку помощи.

Напомним: