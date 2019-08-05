Госизмена Безъязыкова: жена рассказала о "спецоперации с участием Порошенко"
Жена полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, которого освободили из плена, а затем обвинили в госизмене, в суде дала показания, что "ДНР" "обменяла" мужа на двух женщин, а СБУ приказала ей рассказывать о "спецоперации" с участием президента Петра Порошенко.
Об этом сообщил Судебный репортер.
5 августа Шевченковский суд Киева заслушал показания и начал допрос жены полковника Маргариты Безъязыкова.
По ее словам, в конце 2015 года ее муж позвонил из плена и дала номер боевика по имени "Николай", с которым она могла договориться об обмене пленными.
В переговорах участвовали волонтеры и СБУ. Безъязыков рассказала, что Николай предложил для обмена двух женщин по имени Светлана - одну содержали во Львовской области, другую в Краматорске.
Как отметила жена полковника, после освобождения СБУ сказала ей не разглашать подробности обмена и ссылаться на секретную спецоперацию.
"Чтобы я ничего лишнего не сказала, что я должна благодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это происходило якобы - сказать это должна была журналистам", - призналась Безъязыкова.
Сообщается, что суд закончит допрос на следующем заседании.
Напомним,
- Военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года.
- В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной "Дядя Ваня".
- Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на "ДНР".
- Жена Безъязыкова уверяла, что ее супругу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился.
- Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в "инсценировке", чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.
- 4 января суд продлил арест подозреваемого до 15 февраля включительно.