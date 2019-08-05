Жена полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, которого освободили из плена, а затем обвинили в госизмене, в суде дала показания, что "ДНР" "обменяла" мужа на двух женщин, а СБУ приказала ей рассказывать о "спецоперации" с участием президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил Судебный репортер.

5 августа Шевченковский суд Киева заслушал показания и начал допрос жены полковника Маргариты Безъязыкова.

По ее словам, в конце 2015 года ее муж позвонил из плена и дала номер боевика по имени "Николай", с которым она могла договориться об обмене пленными.

В переговорах участвовали волонтеры и СБУ. Безъязыков рассказала, что Николай предложил для обмена двух женщин по имени Светлана - одну содержали во Львовской области, другую в Краматорске.

Как отметила жена полковника, после освобождения СБУ сказала ей не разглашать подробности обмена и ссылаться на секретную спецоперацию.

"Чтобы я ничего лишнего не сказала, что я должна благодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это происходило якобы - сказать это должна была журналистам", - призналась Безъязыкова.

Сообщается, что суд закончит допрос на следующем заседании.

Напомним,