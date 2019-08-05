Госизмена Безъязыкова: жена призналась в обмене под видом "спецоперации с участием Порошенко"

5046 просмотров
Понедельник, 5 августа 2019, 20:55

Жена полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, которого освободили из плена, а затем обвинили в госизмене, в суде дала показания, что "ДНР" "обменяла" мужа на двух женщин, а СБУ приказала ей рассказывать о спецоперации с участием президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил Судебный репортер.

5 августа Шевченковский суд Киева заслушал показания и начал допрос жены полковника Маргариты Безъязыкова.

По ее словам, в конце 2015 года ее муж позвонил из плена и дала номер боевика по имени "Николай", с которым она могла договориться об обмене пленными.

В переговорах участвовали волонтеры и СБУ. Безъязыков рассказала, что Николай предложил для обмена двух женщин по имени Светлана - одну содержали во Львовской области, другую в Краматорске.

Как отметила жена полковника, после освобождения СБУ сказала ей не разглашать подробности обмена и ссылаться на секретную спецоперацию.

"Чтобы я ничего лишнего не сказала, что я должна благодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это происходило якобы - сказать это должна была журналистам", - призналась Безъязыкова.

Сообщается, что суд закончит допрос на следующем заседании.

Напомним,

  • Военного разведчика, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова освободили из плена боевиков Донбасса 5 июля 2016 года.
  • В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной "Дядя Ваня".
  • Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на "ДНР".
  • Жена Безъязыкова уверяла, что ее супругу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился.
  • Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в "инсценировке", чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.
  • 4 января суд продлил арест подозреваемого до 15 февраля включительно.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: пленные госизмена суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
УПЦ МП хочет заняться "обменом пленных": Онуфрий уже написал Кириллу 29 июля 2019, 11:58
Российский суд признал "законным" приговор украинцу Грибу 23 июля 2019, 17:13
Мы не говорим об обмене моряков, их Россия должна вернуть – Зеленский 19 июля 2019, 11:11
Все новости
Главные новости
В России взорвался склад боеприпасов – эвакуация в радиусе 20 км
Суд начал проверку, не остается ли Супрун американкой
Зеленский назначил нового командующего ООС
Вместо украинских "Дозоров" Минобороны покупает польские бронемашины
Все новости
Истории успеха

Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю

еда

Что съесть, чтобы избежать боли в спине

Лайфхаки

Как мотивировать себя заниматься спортом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів