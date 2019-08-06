Генсек НАТО: Россия аннексировала Крым в результате конкуренции великих держав
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла вследствие конкуренции великих держав.
Об этом со ссылкой на заявление Столтенберга сообщает сайт НАТО.
"Первым вызовом для мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря. Аннексия Крыма - это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны", - заявил генсек НАТО.
Столтенберг также отметил, что наблюдается "рост российского присутствия в других странах и регионах, в частности на Ближнем Востоке".
Напомним:
- В НАТО заявляли, что не видят "никаких признаков", что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД, и странам-членам НАТО стоит готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
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