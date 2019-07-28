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Столтенберг: Не видим, что РФ готова выполнять обязательства, договор о ДРСМД "умрет"

Воскресенье, 28 июля 2019, 11:34

В НАТО не видят "никаких признаков", что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД, и странам-членам НАТО стоит готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. 

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel, пишет DW

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД. Если РФ не сделает этого до 2 августа, договор "умрет", - заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО в комментарии Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия расторгла ДРСМД и тем самым "создала серьезную угрозу нашей безопасности". 

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти это соглашение. В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - отметил Столтенберг.

Он также предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он не назвал.

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Напомним, 

  • США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.
  • В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
  • Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года. 

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Темы: РосcияНАТОядерное оружие
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