Трамп требует казнить террористов
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Вторник, 6 августа 2019, 01:31
Президент США приказал министерству юстиции разработать законопроект, который введет смертную казнь за массовый расстрел людей и преступления на почве ненависти.
Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.
"Я обратился сегодня в министерство юстиции с приказом разработать законопроект, который предусмотрит смертную казнь для тех, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - отметил он.
Лидер США также требует, чтобы такие приговоры исполнялись быстро, решительно, и "без годов ненужных проволочек".
Напомним:
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