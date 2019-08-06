Трамп требует казнить террористов

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Вторник, 6 августа 2019, 01:31

Президент США приказал министерству юстиции разработать законопроект, который введет смертную казнь за массовый расстрел людей и преступления на почве ненависти.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Я обратился сегодня в министерство юстиции с приказом разработать законопроект, который предусмотрит смертную казнь для тех, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства", - отметил он.

Лидер США также требует, чтобы такие приговоры исполнялись быстро, решительно, и "без годов ненужных проволочек".

Напомним:

  • 3 августа более 20 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас.
  • В тот же день, в результате стрельбы в г.Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения. 

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Темы: Трамп США


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