Полиция нашла манифест стрелка, который расстрелял более 20 человек в США

Террорист опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами.

Об этом сообщают местные власти, передает Голос Америки.

21-летний подозреваемый с Далласа открыл огонь в переполненном людьми магазине Walmart, а затем сдался полиции.

Считается, что он опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.

4 августа прокурор Западного округа Техаса Джон Баш заявил, что нападение в городе Эль-Пасо, вероятно, "было спланировано для того, чтобы запугать гражданское население. Сообщается, что подозреваемому может грозить смертная казнь.

Напомним: