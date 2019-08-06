Полиция нашла манифест стрелка, который расстрелял более 20 человек в США
Террорист опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами.
Об этом сообщают местные власти, передает Голос Америки.
21-летний подозреваемый с Далласа открыл огонь по переполненном людьми магазина Walmart, а затем сдался полиции.
Считается, что он опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.
4 августа прокурор Западного округа Техаса Джон Баш заявил, что нападение в городе Эль-Пасо, вероятно, "был спланирован для того, чтобы запугать гражданское население. Сообщается, что подозреваемому может грозить смертная казнь.
Эль-Пасо, расположенный вблизи границы между США и Мексикой, имеет большое латиноамериканское население.
Напомним:
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