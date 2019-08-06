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Полиция нашла манифест стрелка, который расстрелял более 20 человек в США

Вторник, 6 августа 2019, 03:47

Террорист опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами.

Об этом сообщают местные власти, передает Голос Америки.

21-летний подозреваемый с Далласа открыл огонь в переполненном людьми магазине Walmart, а затем сдался полиции.

Считается, что он опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.

4 августа прокурор Западного округа Техаса Джон Баш заявил, что нападение в городе Эль-Пасо, вероятно, "было спланировано для того, чтобы запугать гражданское население. Сообщается, что подозреваемому может грозить смертная казнь.

Напомним:

  • 3 августа более 20 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас.
  • В тот же день, в результате стрельбы в г.Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения. 

Темы: терроризмСША
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