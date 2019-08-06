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В округе на Черниговщине не успели вовремя подсчитать голоса - ЦИК

Вторник, 6 августа 2019, 04:12

В одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и огласить победителя.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК констатировала невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОИО № 210 в отведенное для этого избирательным законом срок - до 5 августа", - говорится в сообщении.

На заседании ЦИК обязала членов окружной комиссии успеть подсчитать результаты выборов на 33 избирательных участках округа до 16 часов 6 августа.

"Кроме того - составить протокол об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его и другую избирательную документацию в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК в понедельник вечером.

Напомним:

  • Кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Сергей Коровченко, который по предварительным подсчетам побеждает на 210 округе, фигурировал в "пленках Глазьева" – телефонных разговорах вокруг захвата Крыма Россией, которые были записаны украинскими спецслужбами в феврале 2014 года.
  • Позже Коровченко отреагировал на расследование журналистов, согласно которому его фамилия упоминается в записанных украинскими спецслужбами телефонных разговорах между российскими чиновниками относительно захвата Крыма РФ.

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Темы: ЦИКвиборы
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