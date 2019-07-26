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Будущий нардеп объяснил упоминание о себе в "разговоре Глазьева" об оккупации Крыма

Пятница, 26 июля 2019, 19:05

Источник: комментарий Сергея Коровченко "Украинской правде"

Будущий народный депутат Сергей Коровченко отреагировал на расследование журналистов, согласно которому его фамилия упоминается в записанных украинскими спецслужбами телефонных разговорах между российскими чиновниками относительно захвата Крыма РФ.

Прямая речь: Во-первых, этим пленкам надо дать юридическую оценку.

Во-вторых, эти пленки могли бы отражать информацию о событиях в Крыму в конце февраля-начале марта 2014 года. Почему же они появились только через 4 года?

В-третьих, если бы их обнародовали сразу после возможной записи, это бы реально привлекло внимание международного сообщества, которое бы узнало о ситуации и действовало бы не постфактум, а во время происходивших событий.

Свою фамилию на них (если эти пленки действительно существуют) можно объяснить тем, что россияне имели на меня планы по легитимизации псевдореферендума, чтобы я его завизировал. Но я опередил события, уволился и в то время в Крыму меня не было.

Следуя хронологии событий, в августа 2013 года я занял должность начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму.

Во время аннексии Россией Крымского полуострова ушел в отставку по собственному желанию. Перед тем собрал весь коллектив и выразил протест против действий Российской Федерации и сепаратистов, связанных с проведением так называемого "референдума".

Несмотря на давление и угрозы, отказался подписывать документы, касающиеся подготовки и проведения преступного референдума.

За 10 дней до псевдореферендума уничтожил печать Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму и в связи с угрозой ареста срочно покинул Крым.

Отсутствие печати и подписи уполномоченного представителя Министерства юстиции Украины в Крыму под документами о референдуме, который готовили российские спецслужбы и сепаратисты при аннексии Крыма, является одним из главных юридических аргументов нелегитимности крымского псевдореферендума.

Сергей Коровченко все свои действия на должности начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции в Крыму координировал с Министром юстиции Украины Павлом Петренко.

Что предшествовало: Согласно расследованию журналистов Слідства.Інфо, в телефонном разговоре, записанном украинскими спецслужбами в феврале 2014 года, советник президента РФ Сергей Глазьев рассказывает депутату Госдумы Константину Затулину, что Коровченко в качестве "министра юстиции Крыма" и человека Виктора Медведчука следует сохранить в должности.

На 210-м округе в Прилуках Черниговской области самовыдвиженец Коровченко опередил своего конкурента всего на 0.19% или 153 голоса. По данным на сайте ЦИК, он является председателем ОО "Общественное движение Сергея Коровченко "Обновление" ", беспартийный.

История вопроса:

  • В августе 2016 года о подозрении в организации гибридной войны с Украиной сообщили 18 российским военным чиновникам. Ключевым лицом называли Глазьева.
  • В том же месяце Военная прокуратура Украины опубликовала разговоры Глазьева с Фроловым, в которых Глазьев давал указания сепаратистам по захвату Одесского облсовета. Записи обнародовали в ходе судебного процесса над Виктором Януковичем.

Украинская правда
Темы: виборы
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