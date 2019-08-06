Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе погибли 4 военных – Минобороны

Вторник, 6 августа 2019, 12:55
На Донбассе погибли 4 военных – Минобороны

Источник: сводка пресс-службы Минобороны Украины

Четверо украинских военных погибли в результате обстрелов боевиков на Донбассе.

Детали: С начала суток 6 августа российский-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций.

В частности, в 00:45 боевики в течение почти часа стреляли из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам села Богдановка Донецкой области.

В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя.

В результате этих обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.

Напомним

  • С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" – бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске
  • Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", зафиксировано 75 нарушений режима прекращения огня.
  • Боевики после договоренности о "хлебном перемирии" несколько дней придерживались режима тишины, но потом снова начали обстреливать украинские позиции.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
Все новости...
Реклама: