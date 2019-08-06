На Донбассе погибли 4 военных – Минобороны

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Вторник, 6 августа 2019, 12:55

Источник: сводка пресс-службы Минобороны Украины

Четверо украинских военных погибли в результате обстрелов боевиков на Донбассе.

Детали: С начала суток 6 августа российский-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций.

В частности, в 00:45 боевики в течение почти часа стреляли из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам села Богдановка Донецкой области.

В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя.

В результате этих обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.

Напомним

  • С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" – бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске
  • Позже Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", зафиксировано 75 нарушений режима прекращения огня.
  • Боевики после договоренности о "хлебном перемирии" несколько дней придерживались режима тишины, но потом снова начали обстреливать украинские позиции.

Украинская правда

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Темы: Донбасс война Росcия


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