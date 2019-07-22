ОБСЕ: с начала "хлебного перемирия" зафиксировано 75 нарушений режима тишины

С начала суток, 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В период между 00:01 и 16:00 21 июля Миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - сказано в сообщении.

Наблюдатели уточнили, что почти все обстрелы (74, в том числе 2 взрыва) были зафиксированы в период между 00:01 и 8:00 по территории Луганской области, в районах к востоку от Попасной (подконтрольной правительству), и вблизи Золотого (подконтрольное правительству).

В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области, неподалеку от Авдеевки (подконтрольна правительству).

В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Напомним: