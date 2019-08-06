Портнов заявил, что против Порошенко возбудили дело и в Панаме
Источник: Telegram-канал юриста, замглавы администрации президента во время президентства Виктора Януковича Андрея Портнова
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении пятого президента Петра Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Прямая речь: "Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата – специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы – преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов".
"Мы ждём активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций".
Детали: По словам Портнова, дело возбудили после его письменных показаний под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания средств.
Портнов также выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.
История вопроса:
- В марте 2016 года международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ опубликовали Панамские документы. После этого стало известно, что пятый президент Петр Порошенко создал три оффшорные компании для реструктуризации своих активов Roshen.
- Юристы Порошенко заявили, что доля президента в Roshen передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.
- Оффшорные компании Порошенко фигурировали и в Райских бумагах, которые опубликовали в ноябре 2017 года.
- Журналисты-расследователи отмечали, что целью создания оффшора президентом могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес в "слепой траст".
- По возвращению в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.
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