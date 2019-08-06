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Портнов заявил, что против Порошенко возбудили дело и в Панаме

Вторник, 6 августа 2019, 13:39

Источник: Telegram-канал юриста, замглавы администрации президента во время президентства Виктора Януковича Андрея Портнова

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении пятого президента Петра Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Прямая речь: "Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата – специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы – преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов".

"Мы ждём активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций".

Детали: По словам Портнова, дело возбудили после его письменных показаний под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания средств.

Портнов также выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру. 

История вопроса:

  • В марте 2016 года международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ опубликовали Панамские документы. После этого стало известно, что пятый президент Петр Порошенко создал три оффшорные компании для реструктуризации своих активов Roshen.
  • Юристы Порошенко заявили, что доля президента в Roshen передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.
  • Оффшорные компании Порошенко фигурировали и в Райских бумагах, которые опубликовали в ноябре 2017 года.
  • Журналисты-расследователи отмечали, что целью создания оффшора президентом могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес в "слепой траст".
  • После возвращения в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.

 

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоПортновоффшоры
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