Портнов заявил, что против Порошенко возбудили дело и в Панаме

Источник: Telegram-канал юриста, замглавы администрации президента во время президентства Виктора Януковича Андрея Портнова

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении пятого президента Петра Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Прямая речь: "Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата – специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы – преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов".

"Мы ждём активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций".

Детали: По словам Портнова, дело возбудили после его письменных показаний под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания средств.

Портнов также выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

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