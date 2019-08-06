Коломойский назвал фаворитов на кресло премьера

Близкий к президенту Владимиру Зеленскому олигарх Игорь Коломойский назвал двух претендентов на кресло будущего премьер-министра Украины.

Об этом он рассказал в интервью "РБК".

"В фаворитах гонки — (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины) Юрий Витренко и (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам) Алексей Гончарук", - сказал Коломойский о том, кто может стать премьером.

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