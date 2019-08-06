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Коломойский назвал фаворитов на кресло премьера

Вторник, 6 августа 2019, 14:04
Коломойский назвал фаворитов на кресло премьера

Источник: интервью Игоря Коломойского "РБК"

Близкий к президенту Владимиру Зеленскому олигарх Игорь Коломойский назвал двух претендентов на кресло будущего премьер-министра Украины.

Прямая речь: "В фаворитах гонки — (экономист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины) Юрий Витренко и (гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы офиса президента по экономическим вопросам) Алексей Гончарук".

Что было раньше: Источники УП сообщали о четырех претендентах на должность руководителя правительства. Это заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, секретарь СНБО Александр Данилюк и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов.

Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
ФОТО С ФБ DEV CHALLENGE

Впоследствии Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко, которого запомнили как человека, который летал на одном чартере с олигархом Александром Онищенко. Далее нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

Этот офис занимается упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

Весной этого года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, который и привел его на Банковую. На новой работе у него сложились хорошие отношения с Богданом. Источники уверяют, что Гончарук прислушивается к своему руководителю и не перечит ему.

Сейчас Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на важных экономических встречах.

Юрий Витренко был бизнес-партнером нынешнего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева - они являются учредителями инвесткомпании AYA Capital. После Майдана и назначения Коболева руководителем НАК, Витренко стал советником председателя правления на четверть ставки.

Юрий Витренко
Юрий Витренко
ФОТО С ФБ

Витренко - коммерческий директор "Нафтогаза". За победу в Стокгольмском арбитраже Витренко и Коболев должны были получить на двух 13,9 миллиона долларов с 37 млн долларов премии.

Знать больше: Юрий Витренко: Мы сможем провести зиму без российского газа

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Темы: премьерКоломойскийЗеленский
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