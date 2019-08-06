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"Коллаборанты и предатели": Коломойский жестко прошелся по Бойко и Медведчуку

Вторник, 6 августа 2019, 14:56
Коллаборанты и предатели: Коломойский жестко прошелся по Бойко и Медведчуку

Источник: интервью для российского РБК

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал коллаборантами и предателями кума Путина Виктора Медведчука и его коллегу по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

Детали: Журналист спросил Коломойского, что он думает о недавней поездке Бойко и Медведчука в Москву, где они, среди прочего, обсуждали возможную покупку у России "дешевого" газа.

Прямая речь: "Меня вообще не интересует, что говорят Бойко и Медведчук. Я считаю, что они коллаборанты и предатели. Еще просто их предательство не вырисовалось в статью уголовного кодекса.

Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на 3 млрд вреда — надо сжать зубы и пережить.

Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть. Вы лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран, потому что инвесторы не хотят вкладывать туда, где может быть война.

Российский газ Украине никогда не был нужен. Это фетиш, который придумали такие, как Фирташ, Левочкин, Бойко и Медведчук, чтобы грабить Украину и иногда Россию. Чем газ отличается от любого другого энергетического продукта? Ничем. Не можешь у России брать, бери у Европы".

Напомним:

  • 10 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с Медведчуком, Бойко, а также Вадимом Рабиновичем и Тарасом Козаком.
  • На встрече Медведев заявил, что поддерживает намерение партии Медведчука "восстановить межпартийный диалог". А Бойко сказал о якобы возможности до начала августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийМедведчукБойко
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