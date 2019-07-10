Медведчук и Ко снова встретились с Медведевым: говорят о желании "восстановить диалог"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с руководством украинской "Оппозиционной платформы – За жизнь", в частности, кумом российского президента Виктором Медведчуком и его однопартийцами.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Встреча политиков проходит в офисе "Единой России", политсилы президента РФ Владимира Путина.

Участие в ней принимают сопредседатели украинской партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Также в Москву приехал член политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, официальный собственник телеканалов, которые связывают с Медведчуком.

Как сообщает ТАСС, во время встречи Медведев сказал, что в России "пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить" президент Украины Владимир Зеленский.

"Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины", – цитирует издание главу российского правительства.

Медведев добавил, что поддерживает намерение партии Медведчука "восстановить межпартийный диалог".

"Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы – За жизнь" этот диалог восстановить", – сказал премьер России.

Кроме того, как пишет "Интерфакс", Бойко на встрече заявил о якобы возможности до начала августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину.

"Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и "Газпромом", который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики", – сказал Бойко.

Напомним: