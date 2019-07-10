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Медведчук и Ко снова встретились с Медведевым: говорят о желании "восстановить диалог"

Среда, 10 июля 2019, 16:59
Медведчук и Ко снова встретились с Медведевым: говорят о желании восстановить диалог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с руководством украинской "Оппозиционной платформы – За жизнь", в частности, кумом российского президента Виктором Медведчуком и его однопартийцами.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Встреча политиков проходит в офисе "Единой России", политсилы президента РФ Владимира Путина.

Участие в ней принимают сопредседатели украинской партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Также в Москву приехал член политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, официальный собственник телеканалов, которые связывают с Медведчуком.

Как сообщает ТАСС, во время встречи Медведев сказал, что в России "пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить" президент Украины Владимир Зеленский.

"Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины", – цитирует издание главу российского правительства.

Медведев добавил, что поддерживает намерение партии Медведчука "восстановить межпартийный диалог".

"Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы – За жизнь" этот диалог восстановить", – сказал премьер России.

Кроме того, как пишет "Интерфакс", Бойко на встрече заявил о якобы возможности до начала августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину.

"Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и "Газпромом", который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики", – сказал Бойко.

Напомним:

  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
  • После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездки Бойко и Медведчука в Москву.
  • Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос есть не только к аерослужбу, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Генпрокуратура поручила ГБР разобраться с ситуацией.
  • В то же время, в Госпогранслужбе заявили, что предоставление разрешения на вылет воздушных судов – не компетенция ведомства, оно только проверяет документы и наличие ограничения для гражданина.
  • Ранее СМИ сообщали, что несмотря на запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией кум Путина Виктор Медведчук периодически летает из Киева в Москву.
  • У него якобы есть разрешение на полеты для проведения официальных переговоров по освобождению украинских заложников.
  • Позже стало известно, что из-за полета Бойко и Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.

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