Медведчук и Ко снова встретились с Медведевым: говорят о желании "восстановить диалог"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с руководством украинской "Оппозиционной платформы – За жизнь", в частности, кумом российского президента Виктором Медведчуком и его однопартийцами.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Встреча политиков проходит в офисе "Единой России", политсилы президента РФ Владимира Путина.
Участие в ней принимают сопредседатели украинской партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко.
Также в Москву приехал член политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак, официальный собственник телеканалов, которые связывают с Медведчуком.
Как сообщает ТАСС, во время встречи Медведев сказал, что в России "пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить" президент Украины Владимир Зеленский.
"Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины", – цитирует издание главу российского правительства.
Медведев добавил, что поддерживает намерение партии Медведчука "восстановить межпартийный диалог".
"Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно и всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы – За жизнь" этот диалог восстановить", – сказал премьер России.
Кроме того, как пишет "Интерфакс", Бойко на встрече заявил о якобы возможности до начала августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину.
"Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и "Газпромом", который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики", – сказал Бойко.
Напомним:
- 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
- После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
- Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездки Бойко и Медведчука в Москву.
- Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос есть не только к аерослужбу, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Генпрокуратура поручила ГБР разобраться с ситуацией.
- В то же время, в Госпогранслужбе заявили, что предоставление разрешения на вылет воздушных судов – не компетенция ведомства, оно только проверяет документы и наличие ограничения для гражданина.
- Ранее СМИ сообщали, что несмотря на запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией кум Путина Виктор Медведчук периодически летает из Киева в Москву.
- У него якобы есть разрешение на полеты для проведения официальных переговоров по освобождению украинских заложников.
- Позже стало известно, что из-за полета Бойко и Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.
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