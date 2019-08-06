Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Грисько и Артура Пименова.

Соответствующие указы опубликовали 6 августа на сайте Офиса президента.

"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №582.

Указом №583 президент уволил Артура Пименова с должности заместителя председателя ГПСУ.

Пограничников назначал на должности пятый президент Петр Порошенко. Гресько назначили на должность в 2019 году, а Пименова в декабре 2018 года.

Напомним: