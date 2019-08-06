"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №582.

Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Грисько и Артура Пименова.

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