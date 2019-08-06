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Зеленский уволил двух заместителей нового главы погранслужбы

Вторник, 6 августа 2019, 16:53

Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Грисько и Артура Пименова.

Соответствующие указы опубликовали 6 августа на сайте Офиса президента.

"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №582.

Указом №583 президент уволил Артура Пименова с должности заместителя председателя ГПСУ.

Пограничников назначал на должности пятый президент Петр Порошенко. Гресько назначили на должность в 2019 году, а Пименова в декабре 2018 года.

Напомним:

  • 14 июня Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнека.
  • Полковник Сергей Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда. До нового назначения, как свидетельствует электронная декларация, работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы.
  • 31 мая президент Владимир Зеленский уволил генерала армии Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы а еще - уволил с военной службы в запас.

Темы: ЗеленскийПограничная служба
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