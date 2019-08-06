Зеленский уволил двух заместителей нового главы погранслужбы
Вторник, 6 августа 2019, 16:53
Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя и заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Грисько и Артура Пименова.
Соответствующие указы опубликовали 6 августа на сайте Офиса президента.
"Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе №582.
Указом №583 президент уволил Артура Пименова с должности заместителя председателя ГПСУ.
Пограничников назначал на должности пятый президент Петр Порошенко. Гресько назначили на должность в 2019 году, а Пименова в декабре 2018 года.
Напомним:
- 14 июня Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнека.
- Полковник Сергей Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда. До нового назначения, как свидетельствует электронная декларация, работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы.
- 31 мая президент Владимир Зеленский уволил генерала армии Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы а еще - уволил с военной службы в запас.