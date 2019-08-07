Рябошапка ответил, готов ли стать генпрокурором

1019 просмотров
Среда, 7 августа 2019, 09:42

Источник: интервью на "24 канале"

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, не будет испытывать дискомфорт от того, что придется делать на этой должности.

Прямая речь: "Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет".

Что было раньше: Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка ранее заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

История вопроса:

23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Луценко заявил, что следствие "видит" вероятных участников убийства Шеремета 7 августа 2019, 05:50
Луценко анонсирует новые подозрения по делу о давлении на ВККС 6 августа 2019, 16:52
Гонтареву снова вызвали на допрос в ГПУ 6 августа 2019, 12:11
Все новости
Главные новости
Луценко заявил, что следствие "видит" вероятных участников убийства Шеремета
Арахамия озвучил список претендентов на пост премьер-министра
Украинского политзаключенного России освободили из крымской колонии
Зеленский просит ускорить "нормандскую встречe" после гибели 4 бойцов на Донбассе
Все новости
поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Опыт

Один день в секс-шопе

читай!

Что почитать: 7 новинок от украинских издательств

Поиск по сайту
Архив
Весь архів