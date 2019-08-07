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Рябошапка ответил, готов ли стать генпрокурором

Среда, 7 августа 2019, 09:42
Рябошапка ответил, готов ли стать генпрокурором

Источник: интервью на "24 канале"

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, не будет испытывать дискомфорт от того, что придется делать на этой должности.

Прямая речь: "Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет".

Что было раньше: Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка ранее заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

История вопроса:

  • 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Темы: Генпрокуратура
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