Опубликован список нардепов, избранных 21 июля. Кроме одной фамилии

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Среда, 7 августа 2019, 13:00

Источник: комментарий зампредседателя ЦИК "Украинской правде"

В официальных изданиях власти опубликовали список народных депутатов, избранных в парламент на внеочередных выборах 21 июля.

Детали: В газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" за 7 августа приводится список фамилий нардепов, избранных по общегосударственному округу и по одномандатным 198 округам. В списке нет победителя по округу №210 на Черниговщине. В ЦИК объясняют, что результаты по этой ОИК оспариваются в суде. Фамилию победителя напечатают отдельно.

Прямая речь заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко: "В суд подана жалоба в Центральную избирательную комиссию за составление протокола. В результате рассмотрения суда может быть избран депутатом другой человек. Чтобы не создавать дополнительный конфликт, она (фамилия –ред.) просто будет напечатана отдельно.

У нас есть пятидневный срок публикации. Учитывая то, что мы установили результаты выбора 3 августа по общегосударственному округу, не было другого выхода, как публиковать сегодня или завтра. Мы решили напечатать сегодня, поскольку вся документация была готова".

 

Почему это важно: Центральная избирательная комиссия должна была установить окончательные результаты внеочередных парламентских выборов до 5 августа.

Что произошло ранее: ЦИК приняла уточненный протокол об итогах голосования от последней окружной комиссии - №210 - 6 августа. Победителем был признан самовыдвиженец Сергей Коровченко - 21,24% голосов избирателей. Его ближайший соперник - самовыдвиженец Борис Приходько отстал от него на 101 голос. Приходько обжаловал решение ОИК и ЦИК.

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Выборы в Верховную Раду Украины 2019: Результаты подсчета голосов

Валентина Романенко, УП

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Темы: виборы Верховная Рада ЦИК


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