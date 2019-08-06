Установлены результаты выборов в последнем мажоритарном округе

Источник: Центризбирком

Центральная избирательная комиссия приняла протокол об итогах голосования на досрочных парламентских выборах в последнем мажоритарном округе - от окружной комиссий №210 Черниговской области.

Детали: 6 августа после перерыва комиссия продолжила свою работу в режиме заседания. ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда.

Согласно данным на сайте ЦИК, победителем признан самовыдвиженец Сергей Коровченко - 21,24% голосов избирателей. Его ближайший соперник - самовыдвиженец Борис Приходько отстал от него на 101 голос.

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FACEBOOK СЕРГЕЯ Коровченко

Что произошло ранее: В одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и объявить победителя в отведенный для этого избирательным законом срок - до 5 августа. ЦИК констатировала невозможность установления результатов в этом округе.

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