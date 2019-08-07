Денисову 7 часов допрашивали в Генпрокуратуре

Генеральная прокуратура допросила в качестве свидетеля уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Денисова пришла на допрос в 9.45, в 17 часов он завершился", - сказал Лысенко.

Спикер ГПУ отметил, что следователь не дал разрешение называть дело, в которой вызвали Денисову. Однако, как следует из повестки, обнародованной на сайте ГПУ, речь идет об уголовном производстве по фактам возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями Окружного административного суда Киева.

На уточняющий вопрос, планируются ли еще допросы Денисовой, Лысенко ответил:

"Мы не исключаем, что следователь примет решение допросить ее, если возникнет такая необходимость".

Напомним: