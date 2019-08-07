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Денисову 7 часов допрашивали в Генпрокуратуре

Среда, 7 августа 2019, 17:30

Генеральная прокуратура допросила в качестве свидетеля уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Денисова пришла на допрос в 9.45, в 17 часов он завершился", - сказал Лысенко.

Спикер ГПУ отметил, что следователь не дал разрешение называть дело, в которой вызвали Денисову. Однако, как следует из повестки, обнародованной на сайте ГПУ, речь идет об уголовном производстве по фактам возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями Окружного административного суда Киева.

На уточняющий вопрос, планируются ли еще допросы Денисовой, Лысенко ответил:

"Мы не исключаем, что следователь примет решение допросить ее, если возникнет такая необходимость".

Напомним:

  • 26 июля Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
  • По версии следствия, председатель Окружного админсуда Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов Высшей квалификационной комиссии судей".
  • В записях речь шла и о Людмиле Денисовой. В частности, из этих переговоров следует, что Вовк "убедил" Денисову уволить члена ВККС, назначенного по квоте омбудсмена, в обмен на отмену решений НАПК против нее.
  • 30 июля Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.

Читайте: "Вовчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуду

Валентина Романенко, УП
Темы: НАБУсуд
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