Денисову 7 часов допрашивали в Генпрокуратуре
Генеральная прокуратура допросила в качестве свидетеля уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.
Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
"Денисова пришла на допрос в 9.45, в 17 часов он завершился", - сказал Лысенко.
Спикер ГПУ отметил, что следователь не дал разрешение называть дело, в которой вызвали Денисову. Однако, как следует из повестки, обнародованной на сайте ГПУ, речь идет об уголовном производстве по фактам возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями Окружного административного суда Киева.
На уточняющий вопрос, планируются ли еще допросы Денисовой, Лысенко ответил:
"Мы не исключаем, что следователь примет решение допросить ее, если возникнет такая необходимость".
Напомним:
- 26 июля Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов Высшей квалификационной комиссии судей".
- В записях речь шла и о Людмиле Денисовой. В частности, из этих переговоров следует, что Вовк "убедил" Денисову уволить члена ВККС, назначенного по квоте омбудсмена, в обмен на отмену решений НАПК против нее.
- 30 июля Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.
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