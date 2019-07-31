Денисову вызвали на допрос в ГПУ – адвокат
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.
Об этом 31 июля заявил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов в эфире "Радио Свобода".
"Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры вчера (30 июля - ред.), готовимся идти на допрос", - отметил Тарасов.
При этом, адвокат отказался ответить на вопрос о дате допроса, поскольку "это тайна следствия".
В то же время, на сайте ГПУ пока нет информации о вызове Денисовой.
Адвокат также отказался комментировать содержание записей разговоров якобы судей ОАСК, которые обнародовало НАБУ.
"Насколько я понимаю относительно этих записей, то это доказательства в уголовном производстве. Именно суд, если это дело дойдет до суда, будет оказывать юридическую оценку этим доказательствам, в том числе об их допустимости и идентичности. Пока нечего комментировать", - сказал адвокат Денисовой.
Относительно обжалованию решений НАПК, то, по словам адвоката, НАПК в 2018 году провело полную проверку деклараций Денисовой 2015, 2016 и 2017 годы.
"Они увидели, по их мнению, определенные нарушения и приняли решение об обращении в НАБУ о нарушении уголовного производства относительно неправомерного декларирования. Эти решения были обжалованы нами еще в 2018 году в административном суде. Суд ... в июне 2019 года принял соответствующее решение. Относительно этого дела, то ни я, ни уполномоченный к судьям административного суда не обращались относительно ускорения или положительного решения спора. Все шло так, как должно за процессом идти", - добавил Тарасов.
Напомним:
- Ранее Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров, на которых якобы судьи Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
- В записях речь шла и о Денисовой. В частности, из этих переговоров в частности следует, что Денисова подала иск в Окружной админсуд об отмене решений НАПК против нее, после чего Вовк "убедил" Денисову уволить члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Козлова, назначенного по квоте омбудсмена.
- По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.
- 29 июля партия "Голос" призвала президента Владимира Зеленского отреагировать на ситуацию с Окружным админсудом Киева и решить вопрос об увольнении Денисовой.