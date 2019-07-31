Денисову вызвали на допрос в ГПУ – адвокат

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом 31 июля заявил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов в эфире "Радио Свобода".

"Мы уже получили соответствующую повестку от Генеральной прокуратуры вчера (30 июля - ред.), готовимся идти на допрос", - отметил Тарасов.

При этом, адвокат отказался ответить на вопрос о дате допроса, поскольку "это тайна следствия".

В то же время, на сайте ГПУ пока нет информации о вызове Денисовой.

Адвокат также отказался комментировать содержание записей разговоров якобы судей ОАСК, которые обнародовало НАБУ.

"Насколько я понимаю относительно этих записей, то это доказательства в уголовном производстве. Именно суд, если это дело дойдет до суда, будет оказывать юридическую оценку этим доказательствам, в том числе об их допустимости и идентичности. Пока нечего комментировать", - сказал адвокат Денисовой.

Относительно обжалованию решений НАПК, то, по словам адвоката, НАПК в 2018 году провело полную проверку деклараций Денисовой 2015, 2016 и 2017 годы.

"Они увидели, по их мнению, определенные нарушения и приняли решение об обращении в НАБУ о нарушении уголовного производства относительно неправомерного декларирования. Эти решения были обжалованы нами еще в 2018 году в административном суде. Суд ... в июне 2019 года принял соответствующее решение. Относительно этого дела, то ни я, ни уполномоченный к судьям административного суда не обращались относительно ускорения или положительного решения спора. Все шло так, как должно за процессом идти", - добавил Тарасов.

Напомним: