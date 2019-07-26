Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Пятница, 26 июля 2019, 15:39
Шеф, давай что-то учудим: НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда

Источник: YouTube-канал НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Детали: По утверждениям НАБУ, записанные разговоры происходили между судьями ОАСК и другими лицами, вероятно причастными к преступлению.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

Они обсуждают подачу исков в Окружной админсуд для приостановлению полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски.

Скриншот видео НАБУ
Скриншот видео НАБУ
 

Также в разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введении в состав комиссии лояльных лиц.

 
Скриншот видео НАБУ

Разговоры также касаются квалификационного оценивания, на которое несколько раз не являлись судьи ОАСК, и возможность избежать оценивания якобы по болезни.

 

Кроме того, по данным следствия, к возможной незаконной деятельности судей причастно Государственное бюро расследований. В разговорах речь идет о возможности использования ГБР для давления на судей.

 

"Украинская правда" обратилась в Окружной административный суд Киева по подтверждением подлинности разговоров, однако ответ на момент публикации не поступил.

 
Схема возможного влияния, которое расследуют НАБУ и ГПУ

Что было раньше: 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.

Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".

Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.

Знать больше: Судьи Насирова и Розенблата, или Кто судит Ульяну Супрун

История вопроса:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 15 мая Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.
  • Окружной админсуд Киева известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, отмены решения о национализации "Приватбанка".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУсудОАСКПавел Вовк прослушка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: