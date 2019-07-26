"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Источник: YouTube-канал НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Детали: По утверждениям НАБУ, записанные разговоры происходили между судьями ОАСК и другими лицами, вероятно причастными к преступлению.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

Они обсуждают подачу исков в Окружной админсуд для приостановлению полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски.

Скриншот видео НАБУ

Также в разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введении в состав комиссии лояльных лиц.

Скриншот видео НАБУ

Разговоры также касаются квалификационного оценивания, на которое несколько раз не являлись судьи ОАСК, и возможность избежать оценивания якобы по болезни.

Кроме того, по данным следствия, к возможной незаконной деятельности судей причастно Государственное бюро расследований. В разговорах речь идет о возможности использования ГБР для давления на судей.

"Украинская правда" обратилась в Окружной административный суд Киева по подтверждением подлинности разговоров, однако ответ на момент публикации не поступил.

Схема возможного влияния, которое расследуют НАБУ и ГПУ

Что было раньше: 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.

Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".

Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.

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