У кинотеатра "Киев" протестовали против "бездеятельности" нового арендатора
Источник: "Громадське радио"
У здания кинотеатра "Киев" требовали от "Синема Сити", нового арендатора кинотеатра, обнародовать план развития, как этого требует договор аренды.
Детали: На акцию собралось около 50 человек. Требовали, чтобы кинотеатр снова заработал и чтобы новый владелец показал документ.
Как сообщает издание, бывший арендатор ООО "Культурный центр кинотеатр Киев" судится с новым арендатором "Синема Сити". Последний должен был предоставить план развития кинотеатра в течение 30 дней, но до сих пор этого не сделал.
По словам организаторов, на их обращение в Киевсовет относительно будущего кинотеатра "не дали конкретного ответа".
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Предыстория:
- Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО Культурный центр "Кинотеатр Киев" 4 января 1999 года сроком на 10 лет.
- Срок его действия завершился 4 января 2019 года. Культурному центру не продлили договор аренды и объявили новый конкурс.
- В 2008 году Фуксман и Роднянский продали свои 40% украинского телеканала "1+1" американской Central European Media Enterprises Ltd, акционером которой является олигарх Игорь Коломойский.
- Позже бизнесмены рассказывали, что часть прибыли от продажи потратят на кинотеатры. В апреле 2019 года Фуксман говорил, что сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления старых залов, а также строительства новых залов в торговых центрах.
- 15 апреля в конкурсе на аренду кинотеатра выиграла сеть "Синема Центр". Предприятие победило с ценой аренды более чем 2 млн 100 тыс. грн. Предыдущий арендатор платил за помещение 47 тыс. грн в месяц.
- Как сообщали СМИ, бывшее руководство кинотеатра "Киев" назвало конкурс "незаконным" и отказалось в нем участвовать. Кроме того, замдиректора Культурного центра "Кинотеатр Киев" Ирина Шинкаренко заявила, что они не признают результатов конкурса.
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