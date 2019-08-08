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Под кинотеатром "Киев" активисты требовали от арендатора показать концепцию развития

Четверг, 8 августа 2019, 00:16

Источник: "Громадське радио"инициатива "Спасем КЦ Кинотеатр Киев" 

Под зданием кинотеатра "Киев" активисты требовали от "Синема Сити", нового арендатора, обнародовать концепцию развития, о которой идет речь в договоре аренды.

Детали: На акцию поддержки сохранения кинотеатра "как свободного общественного пространства, где демонстрируется независимое авторское кино", собралось около 50 человек. Требовали, чтобы кинотеатр заработал и чтобы новый владелец показал документ.

 

Позиция активистов: "7 июня 2019 года произошел силовой захват кинотеатра "Киев". Прошло уже два месяца, но новый "арендатор", сеть "Синема Сити" (панамский офшор" Синема-Центр"), так и не обнародовал свою концепцию развития кинотеатра, нарушив условия договора. Концепция должна была быть представлена ​​в течение 30 дней со дня подписания акта приема-передачи объекта. Кинотеатр до сих пор не восстановил свою работу".

"Мы выступаем: за - независимое авторское кино, свободное общественное пространство, доступность культуры, честный суд и справедливый конкурс для арендаторов знакового кинотеатра; против - незаконного захвата кинотеатра "Киев", сомнительного конкурса от КГГА ..."

Знать больше: #savekyiv: что грозит кинотеатру "Киев" и как этого избежать 

Предыстория:

  • Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО "Культурный центр Кинотеатр Киев" 4 января 1999 года сроком на 10 лет. 
  • Срок его действия завершился 4 января 2019 года. Культурному центру не продлили договор аренды и объявили новый конкурс. 
  • В 2008 году Фуксман и Роднянский продали свои 40% украинского телеканала "1+1" американской Central European Media Enterprises Ltd, акционером которой является олигарх Игорь Коломойский. 
  • Позже бизнесмены рассказывали, что часть прибыли от продажи потратят на кинотеатры. В апреле 2019 года Фуксман говорил, что сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления старых залов, а также строительства новых залов в торговых центрах. 
  • 15 апреля в конкурсе на аренду кинотеатра выиграла сеть "Синема Центр". Предприятие победило с ценой аренды более чем 2 млн 100 тыс. грн. Предыдущий арендатор платил за помещение 47 тыс. грн в месяц.
  • Как сообщали СМИ, бывшее руководство кинотеатра "Киев" назвало конкурс "незаконным" и отказалось в нем участвовать. Кроме того, замдиректора "Культурного центра Кинотеатр Киев" Ирина Шинкаренко заявила, что они не признают результатов конкурса.

Темы: КиевКГГАкино
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