Источник: "Громадське радио"

У здания кинотеатра "Киев" требовали от "Синема Сити", нового арендатора кинотеатра, обнародовать план развития, как этого требует договор аренды.

Детали: На акцию собралось около 50 человек. Требовали, чтобы кинотеатр снова заработал и чтобы новый владелец показал документ.

Как сообщает издание, бывший арендатор ООО "Культурный центр кинотеатр Киев" судится с новым арендатором "Синема Сити". Последний должен был предоставить план развития кинотеатра в течение 30 дней, но до сих пор этого не сделал.

По словам организаторов, на их обращение в Киевсовет относительно будущего кинотеатра "не дали конкретного ответа".

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