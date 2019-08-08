У кинотеатра "Киев" протестовали против "бездеятельности" нового арендатора

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Четверг, 8 августа 2019, 00:16

Источник: "Громадське радио" 

У здания кинотеатра "Киев" требовали от "Синема Сити", нового арендатора кинотеатра, обнародовать план развития, как этого требует договор аренды.

Детали: На акцию собралось около 50 человек. Требовали, чтобы кинотеатр снова заработал и чтобы новый владелец показал документ.

 

Как сообщает издание, бывший арендатор ООО "Культурный центр кинотеатр Киев" судится с новым арендатором "Синема Сити". Последний должен был предоставить план развития кинотеатра в течение 30 дней, но до сих пор этого не сделал. 

По словам организаторов, на их обращение в Киевсовет относительно будущего кинотеатра "не дали конкретного ответа".

Знать больше: #savekyiv: что грозит кинотеатру "Киев" и как этого избежать 

Предыстория:

  • Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО Культурный центр "Кинотеатр Киев" 4 января 1999 года сроком на 10 лет. 
  • Срок его действия завершился 4 января 2019 года. Культурному центру не продлили договор аренды и объявили новый конкурс. 
  • В 2008 году Фуксман и Роднянский продали свои 40% украинского телеканала "1+1" американской Central European Media Enterprises Ltd, акционером которой является олигарх Игорь Коломойский. 
  • Позже бизнесмены рассказывали, что часть прибыли от продажи потратят на кинотеатры. В апреле 2019 года Фуксман говорил, что сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления старых залов, а также строительства новых залов в торговых центрах. 
  • 15 апреля в конкурсе на аренду кинотеатра выиграла сеть "Синема Центр". Предприятие победило с ценой аренды более чем 2 млн 100 тыс. грн. Предыдущий арендатор платил за помещение 47 тыс. грн в месяц.
  • Как сообщали СМИ, бывшее руководство кинотеатра "Киев" назвало конкурс "незаконным" и отказалось в нем участвовать. Кроме того, замдиректора Культурного центра "Кинотеатр Киев" Ирина Шинкаренко заявила, что они не признают результатов конкурса.

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Темы: Киев КГГА кино


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