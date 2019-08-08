Источник: "Громадське радио", инициатива "Спасем КЦ Кинотеатр Киев"

Под зданием кинотеатра "Киев" активисты требовали от "Синема Сити", нового арендатора, обнародовать концепцию развития, о которой идет речь в договоре аренды.

Детали: На акцию поддержки сохранения кинотеатра "как свободного общественного пространства, где демонстрируется независимое авторское кино", собралось около 50 человек. Требовали, чтобы кинотеатр заработал и чтобы новый владелец показал документ.

Позиция активистов: "7 июня 2019 года произошел силовой захват кинотеатра "Киев". Прошло уже два месяца, но новый "арендатор", сеть "Синема Сити" (панамский офшор" Синема-Центр"), так и не обнародовал свою концепцию развития кинотеатра, нарушив условия договора. Концепция должна была быть представлена ​​в течение 30 дней со дня подписания акта приема-передачи объекта. Кинотеатр до сих пор не восстановил свою работу".

"Мы выступаем: за - независимое авторское кино, свободное общественное пространство, доступность культуры, честный суд и справедливый конкурс для арендаторов знакового кинотеатра; против - незаконного захвата кинотеатра "Киев", сомнительного конкурса от КГГА ..."

Знать больше: #savekyiv: что грозит кинотеатру "Киев" и как этого избежать

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