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Зеленский обещает кардинальные изменения: рост военной мощи и 5-7% ВВП в год

Четверг, 8 августа 2019, 11:03

Источник: Выступление Владимира Зеленского на бизнес-форуме в Турции

Президент Владимир Зеленский заявляет об амбициозных планах своей команды и обещает, что через 5 лет Украина кардинально изменится.

Прямая речь: "Сейчас у меня и моей команды есть полный мандат на перемены. Мы уже имеем большинство в парламенте, скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся.

В ближайшие 5 лет Украина изменится кардинально.

Наша экономика будет расти по 5-7% (ВВП) в год. И я приглашаю турецкий бизнес расти вместе.

За это время мы проинвестируем в нашу инфраструктуру минимум 20 миллиардов долларов. Чтобы: привести в порядок 24 тысячи километров наших дорог; увеличить количество реально работающих аэропортов до 15; обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность; утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса".

Кроме того, Зеленский заявил: "Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором".

"Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, опытом, технологиями", – подчеркнул президент.

Зеленский также анонсировал земельную реформу, большую приватизацию и легализацию азартных игр – а именно казино в 5-звездочных отелях у Черного моря.

Президент пообещал развивать телекоммуникационный сектор и технологии 5G, упростить правила ведения бизнеса и ввести конкурентные правила работы на энергетических рынках.

По его словам, реформы должны сделать Украину "магнитом для инвестиций".

От УП: В апреле Нацбанк подтвердил свой макропрогноз, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится до 2,9% и 3,7% соответственно. В мае МЭРТ предполагало, что рост ВВП в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в прошлом году.

В июле в НБУ отмечали, что во втором полугодии экономика Украины будет выглядеть немного лучше, чем ожидали в Нацбанке.

Темы: Зеленскийреформы
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