Источник: Выступление Владимира Зеленского на бизнес-форуме в Турции

Президент Владимир Зеленский заявляет об амбициозных планах своей команды и обещает, что через 5 лет Украина кардинально изменится.

Прямая речь: "Сейчас у меня и моей команды есть полный мандат на перемены. Мы уже имеем большинство в парламенте, скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся.

В ближайшие 5 лет Украина изменится кардинально.

Наша экономика будет расти по 5-7% (ВВП) в год. И я приглашаю турецкий бизнес расти вместе.

За это время мы проинвестируем в нашу инфраструктуру минимум 20 миллиардов долларов. Чтобы: привести в порядок 24 тысячи километров наших дорог; увеличить количество реально работающих аэропортов до 15; обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность; утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса".

Кроме того, Зеленский заявил: "Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором".

"Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, опытом, технологиями", – подчеркнул президент.