Зеленский решил вернуть казино

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Четверг, 8 августа 2019, 11:11

Источник: выступление Владимира Зеленского на украинском-турецком бизнес-форуме в Стамбуле 8 августа

Президент Владимир Зеленский намерен возобновить работу казино в Украине.

Прямая речь: "Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире".

Детали: Зеленский добавил, что в ближайшие 5 лет Украина много внимания будет уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора, развивать технологии 5G.

Также в планах президента провести большую приватизацию и продать эффективным инвесторам "сотни интересных объектов", создать нормальные правила работы на энергетических рынках и в бизнесе.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Зеленский бизнес


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