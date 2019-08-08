Зеленский решил вернуть казино

Источник: выступление Владимира Зеленского на украинском-турецком бизнес-форуме в Стамбуле 8 августа

Президент Владимир Зеленский намерен возобновить работу казино в Украине.

Прямая речь: "Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире".

Детали: Зеленский добавил, что в ближайшие 5 лет Украина много внимания будет уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора, развивать технологии 5G.

Также в планах президента провести большую приватизацию и продать эффективным инвесторам "сотни интересных объектов", создать нормальные правила работы на энергетических рынках и в бизнесе.

Почему это важно: Игорный бизнес в Украине запрещен еще с 2009 года. Однако игорные заведения продолжают работать по всей территории страны подпольно. Соответственно такой теневой бизнес не платит никаких средств в бюджет.

История вопроса:

15 мая 2009 года Верховная Рада приняла закон о запрете игорного бизнеса на территории населенных пунктов Украины.

В декабре 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что милиция в течение десяти дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине, однако по состоянию на август 2019 года так этого и не сделал.

Множество подпольных заведений продолжают работать до сих пор.

В июле силовики задержали начальника отделения следственного отдела Деснянского управления полиции в Киеве, который вымогал деньги от представителей игорного бизнеса.

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