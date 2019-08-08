Зеленский решил вернуть казино
Источник: выступление Владимира Зеленского на украинском-турецком бизнес-форуме в Стамбуле 8 августа
Президент Владимир Зеленский намерен возобновить работу казино в Украине.
Прямая речь: "Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире".
Детали: Зеленский добавил, что в ближайшие 5 лет Украина много внимания будет уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора, развивать технологии 5G.
Также в планах президента провести большую приватизацию и продать эффективным инвесторам "сотни интересных объектов", создать нормальные правила работы на энергетических рынках и в бизнесе.
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