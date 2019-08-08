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В деле "Роттердам+" сообщили о подозрении экс-главе НКРЭКУ и еще 5 лицам

Четверг, 8 августа 2019, 12:26
В деле Роттердам+ сообщили о подозрении экс-главе НКРЭКУ и еще 5 лицам

Источник: сообщение САП в Facebook, пресс-служба НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ, в так называемом делу "Роттердам+".

Сообщение САП: "8 августа сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, злоупотребление которые нанесло более 18 миллиардов 868 миллионов гривен убытков".

"Непосредственно подозрение вручено 2 лицам – начальнику управления энергорынка НКРЭКУ и действующему директору ГП "Оператор рынка", который в период введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ".

Детали: Четверо других подозреваемых (начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ, заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины и директор департамента одной из компаний указанной группы) сейчас находятся за пределами Украины. Им сообщили о подозрении заочно и вызвали для проведения следственных и процессуальных действий.

Всем подозреваемым инкриминируют "злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия" (ч. 2 ст. 364 ККУ). 

Расследование установило, что экс-глава и экс-член НКРЭКУ по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии в Оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

Досудебное следствие в производстве продолжается. Сейчас НАБУ устанавливает всех лиц, причастных к совершению преступления, и принимает меры для возмещения причиненного вреда.

Что было раньше: 8 августа источники "Экономической правды" сообщили, что НАБУ задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Владимира Евдокимова. Также источники заявляли, что подозрения готовы экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, еще трем работникам НКРЭКУ и двум топ-менеджерам ДТЭК. 

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История вопроса:

  • С 30 декабря 2014 года до 30 мая 2018 года НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк.
  • В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
  • Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации "ДТЭК" Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • Детективы НАБУ не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах. В НАБУ считают, что руководство НКРЕКУ ввело схему в интересах группы частных теплогенерирующих компаний.

 

Украинская правда

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Темы: НАБУуголькоррупция
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