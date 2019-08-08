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Нет документального подтверждения, что уголь в Украину везли из Роттердама – НАБУ

Четверг, 8 августа 2019, 12:45

Источник: пресс-служба НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам +" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.

Сообщение НАБУ: "Детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документального подтверждения того, что энергетический уголь на украинские ТЭС действительно доставляли из Роттердама морским путем в заявленных для определения оптовой цены на электроэнергию объемах.

Зато включение соответствующих расходов увеличило оптовую рыночную цену на электроэнергию и, как следствие, тарифы для большинства потребителей.

В результате промышленные потребители, бюджетная сфера, предприниматели и другие без основания переплатили за электроэнергию минимум 18,87 млрд  грн из них 14,3 млрд грн достались группе частных компаний, которая, по версии следствия, и инициировала введение формулы "Роттердам +".

Детали: Детективы НАБУ считают, что руководство НКРЭКУ ввело схему в интересах группы частных компаний сознательно.

Для расследования в ведомстве исследовали более 225 тысяч листов документов, осуществили более 20 обысков, допросили более 50 человек, направили запросы о международной правовой помощи в 4 страны, провели ряд экспертиз, осуществили многочисленные обзоры изъятой во время обысков техники и тд.

Следствие собрало доказательства негативных последствий формулы в период с мая 2016 по декабрь 2017 года.

Сейчас период действия формулы после 2017 года также исследуется детективами НАБУ.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".

Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.

Что было раньше: 8 августа источники "Экономической правды" сообщили, что НАБУ задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Владимира Евдокимова. Также источники заявляли, что подозрения готовы экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, еще трем работникам НКРЭКУ и двум топ-менеджерам ДТЭК.

Также источники заявляли, что подозрения готовы экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, еще трем работникам НКРЭКУ и двум топ-менеджерам ДТЭК. 

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Непотопляемый "Роттердам +": как "элита" оставила в дураках всю страну 

  • С 30 декабря 2014 года до 30 мая 2018 года НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк.
  • В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
  • Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации "ДТЭК" Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • Детективы НАБУ не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах. В НАБУ считают, что руководство НКРЕКУ ввело схему в интересах группы частных теплогенерирующих компаний.

Алена Мазуренко, УП
Темы: НАБУАхметов
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