"Квартал" нашел комика для пародий на Зеленского

Источник: собеседник УП в студии "Квартал 95"

Студия "Квартал 95" нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского, скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

Прямая речь: "Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа".

Детали: Несмотря на интригу, комик в своем Instagram публикует видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.

Напомним