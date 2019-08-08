"Квартал" нашел комика для пародий на Зеленского
Источник: собеседник УП в студии "Квартал 95"
Студия "Квартал 95" нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского, скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.
Прямая речь: "Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа".
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Наконец-то подстригся... Что-то со мной не то 🤔 #ЮрийВеликий #ВеликийВеликий #ключевоесловоВеликий
Детали: Кроме того, собеседник УП сообщил, что лидера партии "Голос" певца Святослава Вакарчука на сцене будет играть Александр Пикалов, известный по пародиям на беглого президента Виктора Януковича.
Несмотря на интригу, комик Великий в своем Instagram публикует видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.
Фрагменты из репетиций, где присутствует Великий, также публиковала в Facebook студия "Квартал 95".
Концерт запланирован на вечер вторника в Одессе.
Напомним:
- Еще в день второго тура выборов, 21 апреля, стало известно, что студия "Квартал 95" уже написала концерт без Зеленского.
- В то же время не было известно, кто именно займет место Зеленского. Сообщалось, что не будет конкретного руководителя, а полномочия разделят между несколькими людьми.
- 19 июня студия сообщила, что ищет пародистов Зеленского. Одним из основных требований был "голос с хрипцою"
- 26-27 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта "Лига смеха" и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.
- До победы на президентских выборах Зеленский возглавлял студию "Квартал 95". Его проекты выходили на телеканале "1+1", одним из владельцев которого является близкий к президенту олигарх Игорь Коломойский.