"Квартал" нашел комика для пародий на Зеленского
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Четверг, 8 августа 2019, 16:05
Источник: собеседник УП в студии "Квартал 95"
Студия "Квартал 95" нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского, скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.
Прямая речь: "Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа".
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Наконец-то подстригся... Что-то со мной не то 🤔 #ЮрийВеликий #ВеликийВеликий #ключевоесловоВеликий
Детали: Несмотря на интригу, комик в своем Instagram публикует видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.
Напомним
Украинская правда
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