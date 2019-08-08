"Квартал" нашел комика для пародий на Зеленского

Источник: собеседник УП в студии "Квартал 95"

Студия "Квартал 95" нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского, скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

Прямая речь: "Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа".

Детали: Кроме того, собеседник УП сообщил, что лидера партии "Голос" певца Святослава Вакарчука на сцене будет играть Александр Пикалов, известный по пародиям на беглого президента Виктора Януковича.

Несмотря на интригу, комик Великий в своем Instagram публикует видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.

Фрагменты из репетиций, где присутствует Великий, также публиковала в Facebook студия "Квартал 95".

Концерт запланирован на вечер вторника в Одессе.

Напомним: