"Квартал" нашел комика для пародий на Зеленского

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Четверг, 8 августа 2019, 16:05

Источник: собеседник УП в студии "Квартал 95"

Студия "Квартал 95" нашла комика, который на сцене будет играть президента Владимира Зеленского, скорее всего им станет бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

Прямая речь: "Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа".

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Наконец-то подстригся... Что-то со мной не то 🤔 #ЮрийВеликий #ВеликийВеликий #ключевоесловоВеликий

Допис, поширений Юрий Великий (@yuri_velikiy) 2 Сер 2019 р. о 7:15 PDT

Детали: Несмотря на интригу, комик в своем Instagram публикует видео из гримерки, где он пародирует Зеленского.

Напомним

Украинская правда

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Темы: Зеленский


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