"Квартал 95" уже запланировал концерты без Зеленского

Студия "Квартал 95" уже написала концерт без участия шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщил представитель студии и штаба Зеленского Артем Гагарин, сообщает "НВ".

"Уже написан концерт и съёмки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если 95 квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток", - сказал Гагарин.

В комментарии УП Гагарин рассказал, что 20 апреля уже была "начитка" нового концерта без Зеленского.

Гагарин заявил, что "жизнь продолжается" и в "Квартале 95" появятся "новые лица".

По его словам, Зеленский пообещал уйти в политику и выполнит свое обещание, поэтому не будет разрываться между студией и политикой.

В то же время Гагарин не ответил, кто именно займет место Зеленского. Он сказал, что не будет конкретного руководителя, а полномочия разделят между несколькими людьми.

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Напомним: