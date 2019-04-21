"Квартал 95" уже запланировал концерты без Зеленского

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Воскресенье, 21 апреля 2019, 17:56

Студия "Квартал 95" уже написала концерт без участия шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сообщил представитель студии и штаба Зеленского Артем Гагарин, сообщает "НВ".

"Уже написан концерт и съёмки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если 95 квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток", - сказал Гагарин.

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Напомним:

  • 21 апреля в Украине выбирают нового президента. Во второй тур выборов прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • Избирательные участки закроются в 20.00.
  • Предварительные результаты национального экзит-пола по состоянию на 18.00 объявят также в 20.00.
  • По состоянию на 15 часов дня участие во втором туре выборов президента приняли 45,26% избирателей.

Темы: виборы выборы президента 2019 Зеленский


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