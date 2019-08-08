В Ирпенском горсовете обыски
Источник: прокуратура Киевской области
Прокуратура проводит обыски в городском совете города Ирпеня, что под Киевом.
Детали: Следственные действия проводят сотрудники Киево-Святошинского местной прокуратуры и полиции. Обыски санкционированы судом и проходят в помещении Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета. Они проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.367 УК (служебная халатность).
Ранее суд предоставил следствию временный доступ к документам горсовета и его исполкома, а именно к решениям горсовета об уменьшении размера паевого участия заказчикам строительства, а также документам, касающимся градостроительных условий и ограничений, и тому подобное. Однако должностные лица указанное постановление суда оставили без исполнения, поэтому следственный судья по ходатайству прокуратуры дал разрешение на проведение обыска.
Напомним:
- В 2015 году мэр Ирпеня Владимир Карплюк задекларировал аж 67 квартир (общая площадь более 7 тысяч квадратных метров), которые он приобрел в 2013 году.
- В августе 2017 года мэру Ирпеня сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК: якобы во главе ООО "Сарафан" Карплюк, не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, другой получил тяжелые телесные повреждения.
- В декабре 2017 года прокурор Киевской области сообщил Карплюку о новых подозрениях: по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации).
- Также мэру инкриминируют ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном в составе преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
- 24 июля 2018 года Владимир Карплюк заявил, что сложит полномочия мэра Ирпеня и будет готовиться к парламентским выборам.
- В июле 2019 года Генеральная прокуратура подготовила еще одно подозрение уже экс-мэру Ирпеня, кандидату в народные депутаты, Владимиру Карплюку, его планируют вручить 19 июля.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua