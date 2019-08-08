В Ирпенском горсовете обыски

Источник: прокуратура Киевской области

Прокуратура проводит обыски в городском совете города Ирпеня, что под Киевом.

Детали: Следственные действия проводят сотрудники Киево-Святошинского местной прокуратуры и полиции. Обыски санкционированы судом и проходят в помещении Ирпенского городского совета и его исполнительного комитета. Они проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.367 УК (служебная халатность).

Ранее суд предоставил следствию временный доступ к документам горсовета и его исполкома, а именно к решениям горсовета об уменьшении размера паевого участия заказчикам строительства, а также документам, касающимся градостроительных условий и ограничений, и тому подобное. Однако должностные лица указанное постановление суда оставили без исполнения, поэтому следственный судья по ходатайству прокуратуры дал разрешение на проведение обыска.

Напомним: