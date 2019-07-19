Экс-мэру Ирпеня, который баллотируется в Раду, анонсировали подозрение

Генеральная прокуратура подготовила подозрение экс-мэру Ирпеня, кандидату в народные депутаты, Владимиру Карплюку, его планируют вручить 19 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и других процессуальных действий приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк", - написала она и выложила фото повестки.

Карплюку подготовили подозрение в уголовном производстве по ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

"Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевщины, только сплошная экономика", - отметила Сарган.

Сам Карплюк накануне называл информацию о подготовке ему подозрения фейком.

"Кандидату в народные депутаты Украины по 95 округу Владимиру Карплюка не вручали и не объявляли сообщения о подозрении в совершении каких-либо преступление. Информация об этом является провокацией со стороны политических оппонентов, распространена исключительно в СМИ и не подтверждена на сайте Генпрокуратуры Украины", - написал он в Facebook.