Экс-мэру Ирпеня, который баллотируется в Раду, анонсировали подозрение

110 просмотров
Пятница, 19 июля 2019, 08:08

Генеральная прокуратура подготовила подозрение экс-мэру Ирпеня, кандидату в народные депутаты, Владимиру Карплюку, его планируют вручить 19 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и других процессуальных действий приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк", - написала она и выложила фото повестки. 

 

Карплюку подготовили подозрение в уголовном производстве по ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

"Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевщины, только сплошная экономика", - отметила Сарган.

Сам Карплюк накануне называл информацию о подготовке ему подозрения фейком.

"Кандидату в народные депутаты Украины по 95 округу Владимиру Карплюка не вручали и не объявляли сообщения о подозрении в совершении каких-либо преступление. Информация об этом является провокацией со стороны политических оппонентов, распространена исключительно в СМИ и не подтверждена на сайте Генпрокуратуры Украины", - написал он в Facebook.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ООС: за минувшие сутки погиб один воин, двое ранены
В Конгресс США внесли законопроект о нових санкциях против России
В ОП ответили Пескову: давайте освободим Вышинского и Сенцова одновременно
Партии Вакарчука и Порошенко просели, другие добавили процентов – "Центр Разумкова"
Все новости
мнение

4 факта, которые может рассказать нос о вашем здоровье

здоровье

5 веществ, которые вызывают сильную зависимость

семья

10 правил, которые стоит взять на вооружение занятым родителям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів