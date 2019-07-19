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Экс-мэру Ирпеня, который баллотируется в Раду, анонсировали подозрение

Пятница, 19 июля 2019, 08:08
Экс-мэру Ирпеня, который баллотируется в Раду, анонсировали подозрение

Генеральная прокуратура подготовила подозрение экс-мэру Ирпеня, кандидату в народные депутаты, Владимиру Карплюку, его планируют вручить 19 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и других процессуальных действий приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк", - написала она и выложила фото повестки. 

 

Карплюку подготовили подозрение в уголовном производстве по ч.4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

"Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевщины, только сплошная экономика", - отметила Сарган.

Сам Карплюк накануне называл информацию о подготовке ему подозрения фейком.

"Кандидату в народные депутаты Украины по 95 округу Владимиру Карплюка не вручали и не объявляли сообщения о подозрении в совершении каких-либо преступление. Информация об этом является провокацией со стороны политических оппонентов, распространена исключительно в СМИ и не подтверждена на сайте Генпрокуратуры Украины", - написал он в Facebook.

Напомним:

  • В 2015 году мэр Ирпеня Владимир Карплюк задекларировал аж 67 квартир (общая площадь более 7 тысяч квадратных метров), которые он приобрел в 2013 году.
  • В августе 2017 года мэру Ирпеня сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК: якобы во главе ООО "Сарафан" Карплюк, не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, другой получил тяжелые телесные повреждения.
  • В декабре 2017 года прокурор Киевской области сообщил Карплюку о новых подозрениях: по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации).
  • Также мэру инкриминируют ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном в составе преступной организации), ч. 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
  • 24 июля 2018 года Владимир Карплюк заявил, что сложит полномочия мэра Ирпеня и будет готовиться к парламентским выборам.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьГенпрокуратура
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