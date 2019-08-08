Экс-глава НКРЭКУ отреагировал на подозрение по делу "Роттердам+"

Источник: Дмитрий Вовк в Facebook

Дмитрий Вовк, бывший председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, отреагировал на сообщение о подозрении от детективов Национального антикоррупционного бюро по так называемому делу "Роттердам+".

Прямая речь: Дело "Роттердам+" является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с самого начала расследования считаю подбором и выбиванием доказательств для обвинения.

Поскольку с публичными обвинительными выступлениями руководители НАБУ зашли далеко в 2017 году – признать ничтожность и бесперспективность расследования на 3 год позволить они себе не могут. Именно поэтому и решили объявлять подозрения, вместо закрытия дела.

Детали: Экс-глава НКРЭКУ заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег и готовности защищать репутацию Комиссии.

Что было ранее: 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

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