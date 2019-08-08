Экс-глава НКРЭКУ отреагировал на подозрение по делу "Роттердам+"

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Четверг, 8 августа 2019, 19:18

Источник: Дмитрий Вовк в Facebook 

Дмитрий Вовк, бывший председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, отреагировал на сообщение о подозрении от детективов Национального антикоррупционного бюро по так называемому делу "Роттердам+". 

Прямая речь: Дело "Роттердам+" является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с самого начала расследования считаю подбором и выбиванием доказательств для обвинения. 

Поскольку с публичными обвинительными выступлениями руководители НАБУ зашли далеко в 2017 году – признать ничтожность и бесперспективность расследования на 3 год позволить они себе не могут. Именно поэтому и решили объявлять подозрения, вместо закрытия дела.

Детали: Экс-глава НКРЭКУ заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег и готовности защищать репутацию Комиссии. 

Что было ранее: 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку. 

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+". 

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен. 

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Предыстория: 

  • Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 годы. 
  • В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь. 
  • Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину". 
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже
  • Детективы НАБУ не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах. В НАБУ считают, что руководство НКРЭКУ ввело новую схему в интересах группы частных теплогенерирующих компаний.

Украинская правда

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Темы: НАБУ


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