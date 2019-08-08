Задержание экс-президента Кыргызстана: появилось видео
Источник: "Радио Свобода"
СМИ опубликовали видео задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его резиденции.
Детали: Силовики задержали экс-президента в четверг, 8 августа. Он решил сам сдаться правоохранителям. После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш.
Ранее силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева. Они применили слезоточивый газ и шумовые гранаты и окружили дом. Это произошло после того, как сторонники экс-президента отпустили шестерых силовиков, которые были в заложниках.
Этому предшествовала полицейская операция, которая закончилась неудачей и привела к смерти одного из силовиков.
Атамбаева обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью во время его пребывания на президентском посту.
На видео содержатся кадры, на которых Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме среди хорошо вооруженных сторонников, после чего он сдался.
Запись сделала помощница Атамбаева, заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева.
Предыстория: Спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.
В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.
Силовики покинули Кой-Таш около 3:30 ночи в четверг, 8 августа. Задержать экс-президента не удалось.
Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.
8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.
Напомним:
- Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.
- 27 июня 2019 года парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения к уголовной ответственности.
- Атамбаева подозревают в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки.
- Атамбаев считает, что подвергается политическому преследованию со стороны властей, а все обвинения в свой адрес называет "чушью".
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