У Зеленского и Трампа будет две возможности для общения – Тейлор

Источник: Укринформ

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявляет, что дата официального визита президента Украины в США еще не определена, но Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке.

Прямая речь: "Мы знаем о двух случая, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться на обеих этих встречах – и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими".

Детали: Вместе с тем, по словам Тейлора, дата официального визита Зеленского в США еще не согласована, хотя "такой план вообще есть". Сейчас идет согласование графиков двух президентов, которые являются очень напряженными.

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