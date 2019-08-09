У Зеленского и Трампа будет две возможности для общения – Тейлор
Источник: Укринформ
Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявляет, что дата официального визита президента Украины в США еще не определена, но Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке.
Прямая речь: "Мы знаем о двух случая, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться на обеих этих встречах – и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими".
Детали: Вместе с тем, по словам Тейлора, дата официального визита Зеленского в США еще не согласована, хотя "такой план вообще есть". Сейчас идет согласование графиков двух президентов, которые являются очень напряженными.
Предыстория:
- В июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом.
- 1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.