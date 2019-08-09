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У Зеленского и Трампа будет две возможности для общения – Тейлор

Пятница, 9 августа 2019, 13:55
У Зеленского и Трампа будет две возможности для общения – Тейлор

Источник: Укринформ

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявляет, что дата официального визита президента Украины в США еще не определена, но Владимир Зеленский и Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке.

Прямая речь: "Мы знаем о двух случая, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться на обеих этих встречах – и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими".

Детали: Вместе с тем, по словам Тейлора, дата официального визита Зеленского в США еще не согласована, хотя "такой план вообще есть". Сейчас идет согласование графиков двух президентов, которые являются очень напряженными.

Предыстория:

  • В июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом.
  • 1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

Темы: ЗеленскийТрампПольша
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