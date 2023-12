Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я сообщил Джону Болтону прошлой ночью, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я очень не соглашался со многими его предложениями, как и другие в Администрации, и следовательно ...", - написал Трамп в своем Twitter.

"Я попросил Джона о его отставке, которую мне подали сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. Я назову нового советника по национальной безопасности на следующей неделе", - отметил Трамп.

Отставка происходит на фоне сообщений о разногласиях во взглядах чиновников кабинета Трампа по отмененному мирному плану пригласить талибов в США. Болтон выступил против встречи с талибами, которую Трамп отменил в выходные после того, как сначала пригласил группировку в США завершить мирные переговоры.

Назначение советника по нацбезопасности не требует одобрения Сената США. Болтон в марте 2018 года стал третьим советником по вопросам национальной безопасности Трампа за 14 месяцев. Он десятилетиями был "ястребом" внешней политики в республиканских кругах, работал в администрациях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....