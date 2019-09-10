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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Вторник, 10 сентября 2019, 19:24
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я сообщил Джону Болтону прошлой ночью, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я очень не соглашался со многими его предложениями, как и другие в Администрации, и следовательно ...", - написал Трамп в своем Twitter.

"Я попросил Джона о его отставке, которую мне подали сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. Я назову нового советника по национальной безопасности на следующей неделе", - отметил Трамп.

Отставка происходит на фоне сообщений о разногласиях во взглядах чиновников кабинета Трампа по отмененному мирному плану пригласить талибов в США. Болтон выступил против встречи с талибами, которую Трамп отменил в выходные после того, как сначала пригласил группировку в США завершить мирные переговоры.

Назначение советника по нацбезопасности не требует одобрения Сената США. Болтон в марте 2018 года стал третьим советником по вопросам национальной безопасности Трампа за 14 месяцев. Он десятилетиями был "ястребом" внешней политики в республиканских кругах, работал в администрациях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

Напомним:

  • Болтон в конце августа совершил визит в Украину. На фоне приезда стало известно, что президент Трамп приостановил выделение средств на военную помощь Украине в размере 250 млн долларов США, объясняя это необходимостью изучить эффективность использования той американской помощи, которая уже предоставлялась.

Подробнее читайте в статье: "Деньги Китая или поддержка США: какие опасности несет Украине продажа "Мотор-Сичи".

Темы: ТрампСША
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