Трамп звільнив радника з нацбезпеки Болтона

Президент США Дональд Трамп звільнив радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я повідомив Джону Болтону минулої ночі, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я дуже не погоджувався з багатьма його пропозиціями, як і інші в Адміністрації, і отже…", - написав Трамп у своєму Twitter.

"Я попросив Джона про його відставку, яку мені подали сьогодні вранці. Я дуже дякую Джону за його службу. Я назву нового радника з національної безпеки наступного тижня", - зазначив Трамп.

Відставка відбувається на тлі повідомлень про розбіжності у поглядах чиновників кабінету Трампа щодо скасованого мирного плану із запрошення талібів до США. Болтон виступив проти зустрічі з талібами, яку Трамп скасував у вихідні після того, як спочатку запросив угруповання до США завершити мирні переговори.

Призначення радника з нацбезпеки не вимагає схвалення Сенату США. Болтон у березні 2018 року став третім радником з питань національної безпеки Трампа за 14 місяців. Він десятиліттями був "яструбом" зовнішньої політики у республіканських колах, працював в адміністраціях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого і Джорджа Буша-молодшого.

