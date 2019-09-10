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Трамп звільнив радника з нацбезпеки Болтона

Вівторок, 10 вересня 2019, 19:24
Трамп звільнив радника з нацбезпеки Болтона

Президент США Дональд Трамп звільнив радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я повідомив Джону Болтону минулої ночі, що його послуги в Білому домі більше не потрібні. Я дуже не погоджувався з багатьма його пропозиціями, як і інші в Адміністрації, і отже…", - написав Трамп у своєму Twitter.

"Я попросив Джона про його відставку, яку мені подали сьогодні вранці. Я дуже дякую Джону за його службу. Я назву нового радника з національної безпеки наступного тижня", - зазначив Трамп.

Відставка відбувається на тлі повідомлень про розбіжності у поглядах чиновників кабінету Трампа щодо скасованого мирного плану із запрошення талібів до США. Болтон виступив проти зустрічі з талібами, яку Трамп скасував у вихідні після того, як спочатку запросив угруповання до США завершити мирні переговори.

Призначення радника з нацбезпеки не вимагає схвалення Сенату США. Болтон у березні 2018 року став третім радником з питань національної безпеки Трампа за 14 місяців. Він десятиліттями був "яструбом" зовнішньої політики у республіканських колах, працював в адміністраціях Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшого і Джорджа Буша-молодшого.

Нагадаємо:

  • Болтон наприкінці серпня здійснив візит до України. На тлі приїзду стало відомо, що президент Трамп призупинив виділення коштів на військову допомогу Україні у розмірі 250 млн доларів США, пояснюючи це необхідністю вивчити ефективність використання тієї американської допомоги, що вже надавалася.

Детальніше читайте у статті: "Гроші Китаю або підтримка США: які небезпеки несе Україні продаж "Мотор-Січі"

Теми: ТрампСША
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