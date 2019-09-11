Президент Владимир Зеленский для принятия важных решений организовывает брейнштормы, на которые приглашает нескольких чиновников из своей команды.

Источник: статья Украинской правды

Детали. На "мозговых штурмах" обычно присутствовали председатель ОПУ Андрей Богдан, первый помощник и давний бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир и помощник президента Андрей Ермак.

Также приходит первый заместитель главы ОПУ Сергей Трофимов, курирующий региональную политику и работу с мажоритарщиками, и заместители Богдана по информационным вопросам Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк.

До назначения премьер-министром в брейнштормах Зеленского участвовал еще и Алексей Гончарук.

Тимошенко отвечает за сотрудничество ОПУ с медиа. Несмотря на то, что не так давно ему пришлось оказаться в центре скандала с так называемой "заявлением Богдана", который очень подмочил авторитет Тимошенко в журналистских кругах, это не мешает ему разрабатывать "коммуникационную стратегию" - по сути единую медийную политику для Офиса президента, Кабмина и Верховной Рады.

Костюк в свою очередь сосредоточен на работе лично с президентом. Он пишет тексты выступлений президента и придумывает новые формы для общения Зеленского с обществом – в основном в обход журналистов. Именно ему принадлежит идея монолога президента за рулем "Tesla".

Кроме сотрудников Офиса на брейнштормы Зеленского приглашают и других высокопоставленных членов команды: Гончарука – если встреча касается экономических вопросов, спикера парламента Дмитрия Разумкова – если речь пойдет о работе Верховной Рады, первого вице-спикера Руслана Стефанчук, депутата Александра Корниенко и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Отмечается, что со своим окружением Зеленский не церемонится – может быть достаточно жестким, злиться и даже материться. Но брань президента не воспринимают негативно, мол, если Зеленский при ком-то матерится, то он доверяет этому человеку.

Еще одной влиятельной персоной в окружении президента является его первая леди. Говорят, что Елене Зеленский президент доверяет больше всего.

Один из старых товарищей Зеленского говорит, что перед тем, как решать важный вопрос, президент со всеми поговорит, послушает разные мнения, но окончательное решение всегда только за ним.

Больше читайте в статье УП "Президентские брейнштормы и другие секреты Офиса Зеленского"