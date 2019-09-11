Зеленський для прийняття важливих рішень проводить брейншторми

Президент Володимир Зеленський для ухвалення важливих рішень організовує брейншторми, на які запрошує кількох чиновників зі своєї команди.

Джерело: стаття Української правди

Деталі. На "мозкових штурмах" зазвичай присутні голова ОПУ Андрій Богдан, перший помічник і давній бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір та помічник президента Андрій Єрмак.

Також приходить перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, який курує регіональну політику та координує роботу з мажоритарниками, і заступники Богдана з інформаційних питань Кирило Тимошенко і Юрій Костюк.

До призначення прем'єр-міністром у брейнштормах Зеленського брав участь ще й Олексій Гончарук.

Тимошенко відповідає за співпрацю ОПУ з медіа. Попри те, що не так давно йому довелося опинитись у центрі скандалу з так званою "заявою Богдана", який дуже підмочив авторитет Тимошенка в журналістських колах, це не заважає йому розробляти "комунікаційну стратегію" – по суті єдину медійну політику для Офісу президента, Кабміну та Верховної Ради.

Костюк у свою чергу зосереджений на роботі особисто з президентом. Він пише тексти виступів президента та вигадує нові форми для спілкування Зеленського із суспільством – в основному в обхід журналістів. Саме йому належить ідея монологу президента за кермом "Tesla".

Крім працівників Офісу на брейншторми Зеленського запрошують і інших високопоставлених членів команди: Гончарука – якщо зустріч стосується економічних питань, спікера парламенту Дмитра Разумкова – якщо йтиметься про роботу Верховної Ради, першого віце-спікера Руслана Стефанчука, депутата Олександра Корнієнка та голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Відзначається, що зі своїм оточенням Зеленський не церемониться – може бути досить жорстким, злитися і навіть матюкатися. Але лайку президента не сприймають негативно, мовляв, якщо Зеленський при комусь матюкається, то він довіряє цій людині.

Ще однією впливовою персоною в оточенні президента є його перша леді. Кажуть, що Олені Зеленській президент довіряє найбільше.

Один зі старих товаришів Зеленського каже, що перед тим, як вирішувати важливе питання, президент з усіма поговорить, послухає різні думки, але кінцеве рішення завжди тільки за ним.

Більше читайте у статті УП "Президентські брейншторми та інші секрети Офісу Зеленського"