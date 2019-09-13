ООС: боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: отчет ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.
"За прошедшие сутки во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб", - сообщает штаб.
С начала текущих суток вооруженные формирования российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".