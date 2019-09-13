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США дали около $1 миллиона для украинского вещания на Крым и Донбасс – Госдеп

Пятница, 13 сентября 2019, 13:22

Соединенные Штаты Америки выделили около 1 миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Источник: Радио Свобода.

Прямая речь заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента: "USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем 4 миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около 2 миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирному украинскому вещанию".

Детали: В свою очередь глава отдела телевидения и радиовещания Концерна РРТ Леонид Семенченко отметил, что Украина уже установила четыре передатчики.

Что было раньше: Крымская правозащитная группа после сентябрьского мониторинга установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере полуострова украинский радиосигнал полностью заблокирован.

Предыстория:

  • Россия прекратила вещание украинских СМИ в оккупированных Крыму и Донбассе.
  • Украина в свою очередь "глушит" российскую пропаганду в 180 населенных пунктах вблизи линии разграничения на Донбассе.
  • Украинские СМИ в свою очередь ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на временно оккупированных территориях.

Темы: УкраинаКрымтелевидение
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