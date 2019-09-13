США дали около $1 миллиона для украинского вещания на Крым и Донбасс – Госдеп
Соединенные Штаты Америки выделили около 1 миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.
Источник: Радио Свобода.
Прямая речь заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента: "USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем 4 миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около 2 миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирному украинскому вещанию".
Детали: В свою очередь глава отдела телевидения и радиовещания Концерна РРТ Леонид Семенченко отметил, что Украина уже установила четыре передатчики.
Что было раньше: Крымская правозащитная группа после сентябрьского мониторинга установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере полуострова украинский радиосигнал полностью заблокирован.
Предыстория:
- Россия прекратила вещание украинских СМИ в оккупированных Крыму и Донбассе.
- Украина в свою очередь "глушит" российскую пропаганду в 180 населенных пунктах вблизи линии разграничения на Донбассе.
- Украинские СМИ в свою очередь ищут возможности доносить свой сигнал к аудитории на временно оккупированных территориях.