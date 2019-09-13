США дали близько $1 мільйона для українського мовлення на Крим і Донбас – Держдеп

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 13:22

Сполучені Штати Америки виділили близько 1 мільйона доларів на телерадіомовне устаткування, яке допоможе передавати український телесигнал на територію анексованого Криму і окупованого Донбасу.

Джерело: Радіо Свобода.

Пряма мова заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента: "USAID підтримав зусилля наших українських партнерів, вклавши майже мільйон доларів у високопрофесійне телерадіомовне обладнання, яке забезпечить якісний український контент для більш ніж 4 мільйонів жителів на півдні і сході України, включаючи близько 2 мільйонів громадян, які зараз не мають доступу до ефірного українського мовлення".

Деталі: У свою чергу голова відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леонід Семенченко відзначив, що Україна вже встановила чотири передавачі.

Що було раніше: Кримська правозахисна група після вересневого моніторингу встановила, що мінімум у 10 населених пунктах на півночі півострова український радіосигнал повністю заблокований.

Передісторія:

  • Росія припинила мовлення українських ЗМІ в окупованих Криму та Донбасі.
  • Україна у свою чергу "глушить" російську пропаганду у 180 населених пунктах поблизу лінії розмежування на Донбасі. 
  • Українські ЗМІ при цьому шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на тимчасово окупованих територіях.

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Теми: Україна Крим телебачення


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