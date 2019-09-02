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Новые депутаты начали со споров и демарша из-за коллизии с сессиями Рады

Понедельник, 2 сентября 2019, 10:01

В комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудию возник спор о возможности начала второй сессии парламента с 3 сентября, а рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии после первого чтения.

Опытные депутаты Сергей Власенко ("Батькивщина") и Руслан Князевич ("Европейская солидарность") говорили, что заседание комитета пока проводить нельзя, так как такие заседания проходят в рамках сессии парламента, а не между сессиями – изменения парламент может внести после очередной сессии.

Их поддержал Сергей Соболев ("Батькивщина").

Василий Нимченко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") также сказал: "На сегодня нет никаких правовых оснований рассматривать те вопросы, которые вынесены на заседание комитета... То, что записано в законе о комитетах, предусматривает обязанность комитета задать план своей деятельности на всю сессию – и проинформировать Верховную Раду.

Мы не работаем по окончании очередного заседания сессии, потому что то, что было объявлено в ночь с четверга на пятницу – это не было окончание сессии".

Глава комитета Ирина Венедиктова ("Слуга народа") сказала: "Что касается календаря плановой работы: мы с вами еще раз встретимся по плану в среду – до этого у нас заседание внеплановое. В ночь на 29 августа у нас было первое заседание комитета, сегодня повестка дня определена заявлениями народных депутатов – это не плановый сбор.

Я услышала тех депутатов, которые отстаивают позицию, что невозможно возвращаться к вопросу статьи 80-й – снятие неприкосновенности. Поэтому я понимаю ваши мотивы для того, чтобы мы сегодня не работали в пределах процедурных действий".

Народный депутат Сергей Власенко прервал ее: "Вы не имеете права комментировать действия народных депутатов и ​​говорить, кто что думает".

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Руслан Князевич ("Европейская солидарность") предлагали не проводить заседание комитета, а провести обсуждение, но это предложение поддержали 6 депутатов, а против высказались 14.

Власенко покинул заседание комитета со словам: "Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участие в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду принимать участие сегодня в заседании комитета".

"Тебя лишат мандата", – сказал ему кто-то из коллег, но Власенко все же ушел.

Нимченко также заявил, что есть признаки того, что в комитете происходит нарушение процедур.

Руслан Князевич позже заявил, что предложенные "Слугой народа" законопроекты "меняют Конституционный строй"

Замглавы комитета Ольга Совгиря ("Слуга народа") возразила ему – а Княхзевич заявил: "Меня не надо учить. Чем предусмотрена дискуссия по этому вопросу?".

Князевич предложил до рассмотрения комитетом вопросов, включенных в повестку дня, обратиться в Венецианскую комиссию – но за высказались 6 депутатов, а против 15.

Предложение секретаря комитета Олега Макарова ("Голос") снять с повестки дня комитета рассмотрение 80-й статьи Конституции тоже не поддержали.

Напомним:

  • В ночь на 30 августа Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов: в проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
  • Для принятия закона в целом депутатам нужно будет не менее 300 голосов и новая сессия парламента.
  • Первое заседание Верховной Рады 9 призвания 29 августа длилось более 12 часов. Под утро 30 августа спикер парламента Дмитрий Разумков объявил, что закрывает "первую сессию" – и вторая очередная сессия парламента начнет свою работу 3 сентября.

"Украинская правда"
Темы: Верховная РадаКонституцияСлуга народа
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