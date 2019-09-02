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Рябошапка уволил Матиоса

Понедельник, 2 сентября 2019, 10:42
Рябошапка уволил Матиоса

Источник: Генпрокуратура

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Детали: Согласно документу, которым располагает УП, приказом Рябошапки Матиос уволен с поста заместителя генпрокурора, главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.

 

Что произошло ранее: Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Знать больше: Ликвидировать нельзя реформировать. Что не так с прокуратурой Матиоса

Напомним:

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

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Темы: ГенпрокуратураМатиос
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