Новым генпрокурором стал бывший член НАПК

Верховная Рада назначила заместителя председателя Офиса президента Руслана Рябошапку генеральным прокурором.

Детали: Эту кандидатуру президента Владимира Зеленского поддержали 312 народных депутатов.

Перед тем парламент отправил в отставку Юрия Луценко (317 голосов), который написал заявление об увольнении в эфире своего интервью. Генпрокурор отчитался комитету по правоохранительной деятельности перед рассмотрением его отставки, который дал свое согласие на его увольнение.

Выступая с парламентской трибуны, Луценко признал, что его назначение на должность было "политическим", чтобы разрушить "нквдшную систему" в ГПУ. Он поблагодарил "друзей за поддержку, врагов за критику".

Прямая речь Луценко: "Я делал все, что мог... Уверен, что следующий генпрокурор Рябошапка будет успешным генпрокурором и продолжит работу, которую моя команда начала".

Прямая речь Рябошапки: "Я буду очень лаконичен и скажу только несколько приоритетных направлений. Прежде всего - перезагрузка и обновление системы... Второе направление – ГПУ должна стать центральным органом, который будет организовывать государственную политику в сфере борьбы с преступностью. Генеральная прокуратура не должна ссориться с другими правоохранительными органами… И ключевое направление - вернуть украденные у народа и государства деньги".

Детали: Руслан Рябошапка – юрист, эксперт по вопросам антикоррупционной политики, работал на разных позициях при Министерстве юстиции.

Летом 2010 года Рябошапка возглавил только что созданное Бюро по вопросам антикоррупционной политики в секретариате Кабмина, которое было ликвидировано чуть больше, чем через год.

После этого в октябре 2013 года работал заместителем главы департамента юридического обеспечения в секретариате Кабмина Николая Азарова.

Перед Революцией Достоинства переходит на работу в Transparency International Украина.

После смены власти Рябошапка был некоторое время заместителем министра юстиции, вместе с Александром Данилюком участвовал в разработке закона о создании Национального антикоррупционного бюро.

В 2016 году Рябошапка был избран членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, но из-за конфликта с главой НАПК Натальей Корчак в июне 2017 года подал в отставку.

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