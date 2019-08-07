Рябошапка намекнул, что в Украине могут ликвидировать военную прокуратуру
Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.
Об этом он сказал в интервью на "24 канале".
По его словам, главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивает на создании в стране военной вертикали - не только военной прокуратуры, но и военных судов, военной юстиции.
Но Рябошапка выступает против этого.
"Не думаю, что в этом есть необходимость. Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - сказал он.
Относительно реформирования прокуратуры, то Рябошапка отметил, что надо прокуратуру переориентировать на совершенно другие задачи: на защиту людей и бизнеса, а не "крышевание преступности".
"Процесс будет очень тяжелый и это именно тот сектор, где мы ожидаем очень большое сопротивление. Но думаю, что мы справимся с этим", - добавил заместитель главы ОП.
Он пояснил, что планируются изменения в работе офиса генпрокурора и обновления всех органов прокуратуры, в частности, областных и местных.
Кроме того Рябошапка добавил, что планируется создание механизма селекции, качественного отбора прокуроров в местные прокуратуры.
"Мы хотели бы, чтобы в эту профессию зашло побольше людей, которые не имеют прокурорского опыта", - сказал он.
По его словам, если будет политическая воля, все можно будет сделать быстро и качественно.
Напомним:
- 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
- Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка утверждал, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.
- Кроме того Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, не будет испытывать дискомфорта от того, что придется делать на этом посту.