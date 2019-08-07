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Рябошапка намекнул, что в Украине могут ликвидировать военную прокуратуру

Среда, 7 августа 2019, 10:05

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Об этом он сказал в интервью на "24 канале".

По его словам, главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивает на создании в стране военной вертикали - не только военной прокуратуры, но и военных судов, военной юстиции.

Но Рябошапка выступает против этого.

"Не думаю, что в этом есть необходимость. Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - сказал он.

Относительно реформирования прокуратуры, то Рябошапка отметил, что надо прокуратуру переориентировать на совершенно другие задачи: на защиту людей и бизнеса, а не "крышевание преступности".

"Процесс будет очень тяжелый и это именно тот сектор, где мы ожидаем очень большое сопротивление. Но думаю, что мы справимся с этим", - добавил заместитель главы ОП.

Он пояснил, что планируются изменения в работе офиса генпрокурора и обновления всех органов прокуратуры, в частности, областных и местных.

Кроме того Рябошапка добавил, что планируется создание механизма селекции, качественного отбора прокуроров в местные прокуратуры.

"Мы хотели бы, чтобы в эту профессию зашло побольше людей, которые не имеют прокурорского опыта", - сказал он.

По его словам, если будет политическая воля, все можно будет сделать быстро и качественно.

Напомним:

  • 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
  • Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка утверждал, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.
  • Кроме того Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, не будет испытывать дискомфорта от того, что придется делать на этом посту.

Темы: прокуратурареформы
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