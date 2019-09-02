Комитет Рады дал "зеленый свет" снятию неприкосновенности

Источник: заседание парламентского комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов.

Детали: Комитет большинством голосов одобрил свое заключение: рекомендовать законопроект №7203 принять как закон. Докладывать по этому вопросу будет представительница фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

Прямая речь председателя комитета нардепа от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой: "За проголосовали 17, против - двое, один воздержался".

Что произошло ранее: В комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудия возник спор о возможности начала второй сессии парламента с 3 сентября, ведь рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии после первого чтения.

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