Комитет Рады дал "зеленый свет" снятию неприкосновенности

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Понедельник, 2 сентября 2019, 11:34

Источник: заседание парламентского комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов.

Детали: Комитет большинством голосов одобрил свое заключение: рекомендовать законопроект №7203 принять как закон. Докладывать по этому вопросу будет представительница фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

Прямая речь председателя комитета нардепа от "Слуги народа" Ирины Венедиктовой: "За проголосовали 17, против - двое, один воздержался".

Что произошло ранее: В комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудия возник спор о возможности начала второй сессии парламента с 3 сентября, ведь рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии после первого чтения.

История вопроса:

  • Верховная Рада на заседании 29 августа в первом чтении поддержала законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.
  • Для того, чтобы принять закон в целом, депутатам нужно будет поддержать его 300 голосами.
  • В проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
  • Если закон будет принят окончательно, неприкосновенность должна быть отменена с 1 января 2020 года.
  • Законопроект № 7203 был внесен еще во время работы 8 созыва Верховной Рады. Он прошел одно голосование и был направлен в Конституционный суд. На основании этого законопроект должен был перейти в новый парламент.

Валентина Романенко, УП

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Темы: неприкосновенность Верховная Рада


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