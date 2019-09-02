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Нападение на журналиста в Виннице: связи между нападающим и Шарием пока не нашли

Понедельник, 2 сентября 2019, 12:21

Источник: "Громадське", пресс-служба полиции Винницкой области

Полиция винницкой области установила нападающего на главреда местного издания "Veжa" Андрея Качора и пока не обнаружила связи между нападением и конфиктом Качора с видеоблоггером Анатолием Шарием.

Детали: В полиции сообщили, что нашли человека, который побил Качора. Нападавшим оказался 27-летний житель Винницы.

По его словам, между ним и Качором в кафе возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Любое отношение к видеоблоггеру Анатолию Шарию  мужчина отрицает, а конфликт называет ситуационным.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

Такое преступление наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами до одного года.

В то же время, окончательная правовая квалификация события будет предоставлена ​​после проведения всех необходимых следственных действий.

Отметим, что накануне пострадавший Качор заявлял, что нападавших было несколько, но пока речь идет об одном нападающем.

Что было раньше: 1 сентября журналист Андрей Качор заявил, что его избили неизвестные. Сам Качер связывал нападающих со сторонниками блогера Анатолия Шария, от которых получал угрозы.

 
Качор опубликовал справку из больницы

По его словам, инцидент произошел 30 августа, нападавшие скрылись с места события. 

У Качора - ушиб мягких тканей, признаки сотрясения мозга, опухшая часть лица, гематомы, переломов нет.

Журналист отметил, что получал угрозы после публикации новости от 9 июля о том, что в Виннице сожгли агитацию Шария. После этого сам Шарий снял ряд роликов о журналисте и его семье. 

В свою очередь Шарий на своей странице в facebook заявил, что Качор - "шестерка" Гройсмана, которая работала на сайте, созданном Гройсманом (Vежа - ред.)". По его словам, Качор обратился в полицию в 12:20 31 августа, хотя напали на него в 2 ночи.

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Темы: Винницкая областьполициянападениеСМИ
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