Нападение на журналиста в Виннице: связи между нападающим и Шарием пока не нашли
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Понедельник, 2 сентября 2019, 12:21
Источник: "Громадське", пресс-служба полиции Винницкой области
Полиция винницкой области установила нападающего на главреда местного издания "Veжa" Андрея Качора и пока не обнаружила связи между нападением и конфиктом Качора с видеоблоггером Анатолием Шарием.
Детали: В полиции сообщили, что нашли человека, который побил Качора. Нападавшим оказался 27-летний житель Винницы.
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