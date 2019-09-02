Нападение на журналиста в Виннице: связи между нападающим и Шарием пока не нашли

Источник: "Громадське", пресс-служба полиции Винницкой области

Полиция винницкой области установила нападающего на главреда местного издания "Veжa" Андрея Качора и пока не обнаружила связи между нападением и конфиктом Качора с видеоблоггером Анатолием Шарием.

Детали: В полиции сообщили, что нашли человека, который побил Качора. Нападавшим оказался 27-летний житель Винницы.