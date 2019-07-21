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"Партия Шария" получит деньги из госбюджета – СМИ

Воскресенье, 21 июля 2019, 22:22

Политические партии, которые на парламентских выборах получают поддержку более 2% избирателей, получат финансирование из государственного бюджета.

Если верить данным экзит-полов за 21 июля, среди них окажется и партия Анатолия Шария, отмечает "Радио Свобода".

Согласно данным Национального экзит-пола, "Партия Шария" получает более 3% голосов избирателей.

Всего на государственное финансирование, по предварительным данным, могут претендовать до 11 партий – от лидера гонки "Слуги народа" (44,2%) до "Радикальной партии Олега Ляшко" (2,8%), "Украинской стратегии Гройсмана" (2,2% ) и "Свободы" (2,1%).

По данным экзит-полов, в Верховную Раду 9 созыва проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шарийпартиивиборыбюджет
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